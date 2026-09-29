Ζαλγκίρις – Ολυμπιακός: Ποιοι παίκτες είναι εκτός από τον αγώνα | Το ιατρικό δελτίο της Euroleague
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Ζάλγκιρις στο Κάουνας για τη 2η αγωνιστική της Euroleague, με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ να μην ταξιδεύει στη Λιθουανία και τον Νάιτζελ Ουίλιαμς – Γκος να είναι εκτός για τους γηπεδούχους – Το ιατρικό δελτίο των αγώνων της Τρίτης (29/09).
Ο Ολυμπιακός ταξίδεψε στο Κάουνας, όπου θα αντιμετωπίσει τη Ζάλγκιρις στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της regular season της EuroLeague.
Οι «ερυθρόλευκοι» θα παραταχθούν χωρίς τον Νίκολα Μιλουτίνοβ, ο οποίος δεν ακολούθησε την αποστολή για τη Λιθουανία.
Από την άλλη, ο Νάιτζελ Ουίλιαμς-Γκος θα απουσιάσει από την πλευρά της Ζάλγκιρις, καθώς αντιμετωπίζει τραυματισμό στον μηρό και αναμένεται να μείνει εκτός για δύο εβδομάδες. Επίσης, ο Σέιμπεν Λι είχε χαρακτηριστεί αμφίβολος και στην πρεμιέρα της διοργάνωσης, χωρίς τελικά να αγωνιστεί.
Το Ζαλγκίρις – Ολυμπιακός θα ξεκινήσει στις 20:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Novasports Prime.
Το ιατρικό δελτίο της Euroleague
Τα δεδομένα με τις απουσίες και τα ερωτηματικά των ομάδων από τους αγώνες της Τρίτης (29/09) έχουν ως εξής:
Ντουμπάι – Μπαρτσελόνα: Χωρίς τους Τζαϊτέ και Μούσα θα παραταχθεί το Ντουμπάι. Σημαντικές απουσίες και για την Μπαρτσελόνα, καθώς δεν υπολογίζονται οι Εβμπουόμγουαν, Μακουντού και Νίμπο.
Ζάλγκιρις – Ολυμπιακός: Ο Μιλουτίνοφ δεν ταξίδεψε με την αποστολή του Ολυμπιακού για το Κάουνας. Για τη Ζάλγκιρις δεν υπολογίζεται ο Γουίλιαμς-Γκος, ενώ την τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή του Σέιμπεν Λι.
Αναντολού Εφές – Ρεάλ Μαδρίτης: Η Εφές θα στερηθεί των υπηρεσιών των Κορντινιέ και Παπαγιάννη. Στο αντίπαλο στρατόπεδο, εκτός είναι ο Γκαρούμπα, ενώ αμφίβολη παραμένει η παρουσία του Νικ Σμιθ Τζούνιορ.
Φενέρμπαχτσε – Μπάγερν Μονάχου: Με δύο ερωτηματικά θα παραταχθεί η Φενέρμπαχτσε, καθώς Μπίνγκαμ και Λάρκιν δεν είναι δεδομένο ότι θα αγωνιστούν. Χωρίς προβλήματα απουσιών η Μπάγερν.
Ερυθρός Αστέρας – Χάποελ Τελ Αβίβ: Ο Ερυθρός Αστέρας θα αγωνιστεί χωρίς Τζούρισιτς και Νεντέλκοβιτς, ενώ αμφίβολη είναι η συμμετοχή των Μπάλντουιν και Μονέκε. Για τη Χάποελ δεν υπολογίζονται οι Μπλατ, Κόφεϊ και Ένις, με τον Γκίνατ να αποτελεί ερωτηματικό.
Βαλένθια – Μπασκόνια: Ο Οσεκτόφσκι είναι ο μοναδικός παίκτης για τον οποίο υπάρχει αμφιβολία ενόψει της αναμέτρησης.
Αρμάνι Μιλάνο – Βίρτους Μπολόνια: Η συμμετοχή του Μάθιους θα αποφασιστεί πριν από το τζάμπολ για την Αρμάνι, ενώ η Βίρτους θα στερηθεί τον Κόκιλα.
Παρί – Παρτίζαν: Η Παρί δεν αντιμετωπίζει προβλήματα απουσιών. Αντίθετα, η Παρτίζαν δεν θα έχει στη διάθεσή της τους Λοβέρν, Μαρίνκοβιτς και Γουίλις, ενώ ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο συμμετοχής του Σι.