Ζαλγκίρις – Ολυμπιακός: Ποιοι παίκτες είναι εκτός από τον αγώνα | Το ιατρικό δελτίο της Euroleague

Ο Ολυμπιακός ταξίδεψε στο Κάουνας, όπου θα αντιμετωπίσει τη Ζάλγκιρις στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της regular season της EuroLeague.

Οι «ερυθρόλευκοι» θα παραταχθούν χωρίς τον Νίκολα Μιλουτίνοβ, ο οποίος δεν ακολούθησε την αποστολή για τη Λιθουανία.

Από την άλλη, ο Νάιτζελ Ουίλιαμς-Γκος θα απουσιάσει από την πλευρά της Ζάλγκιρις, καθώς αντιμετωπίζει τραυματισμό στον μηρό και αναμένεται να μείνει εκτός για δύο εβδομάδες. Επίσης, ο Σέιμπεν Λι είχε χαρακτηριστεί αμφίβολος και στην πρεμιέρα της διοργάνωσης, χωρίς τελικά να αγωνιστεί.

Το ιατρικό δελτίο της Euroleague

Τα δεδομένα με τις απουσίες και τα ερωτηματικά των ομάδων από τους αγώνες της Τρίτης (29/09) έχουν ως εξής:

Ντουμπάι – Μπαρτσελόνα: Χωρίς τους Τζαϊτέ και Μούσα θα παραταχθεί το Ντουμπάι. Σημαντικές απουσίες και για την Μπαρτσελόνα, καθώς δεν υπολογίζονται οι Εβμπουόμγουαν, Μακουντού και Νίμπο.

Ζάλγκιρις – Ολυμπιακός: Ο Μιλουτίνοφ δεν ταξίδεψε με την αποστολή του Ολυμπιακού για το Κάουνας. Για τη Ζάλγκιρις δεν υπολογίζεται ο Γουίλιαμς-Γκος, ενώ την τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή του Σέιμπεν Λι.

Αναντολού Εφές – Ρεάλ Μαδρίτης: Η Εφές θα στερηθεί των υπηρεσιών των Κορντινιέ και Παπαγιάννη. Στο αντίπαλο στρατόπεδο, εκτός είναι ο Γκαρούμπα, ενώ αμφίβολη παραμένει η παρουσία του Νικ Σμιθ Τζούνιορ.

Φενέρμπαχτσε – Μπάγερν Μονάχου: Με δύο ερωτηματικά θα παραταχθεί η Φενέρμπαχτσε, καθώς Μπίνγκαμ και Λάρκιν δεν είναι δεδομένο ότι θα αγωνιστούν. Χωρίς προβλήματα απουσιών η Μπάγερν.

Ερυθρός Αστέρας – Χάποελ Τελ Αβίβ: Ο Ερυθρός Αστέρας θα αγωνιστεί χωρίς Τζούρισιτς και Νεντέλκοβιτς, ενώ αμφίβολη είναι η συμμετοχή των Μπάλντουιν και Μονέκε. Για τη Χάποελ δεν υπολογίζονται οι Μπλατ, Κόφεϊ και Ένις, με τον Γκίνατ να αποτελεί ερωτηματικό.

Βαλένθια – Μπασκόνια: Ο Οσεκτόφσκι είναι ο μοναδικός παίκτης για τον οποίο υπάρχει αμφιβολία ενόψει της αναμέτρησης.

Αρμάνι Μιλάνο – Βίρτους Μπολόνια: Η συμμετοχή του Μάθιους θα αποφασιστεί πριν από το τζάμπολ για την Αρμάνι, ενώ η Βίρτους θα στερηθεί τον Κόκιλα.

Παρί – Παρτίζαν: Η Παρί δεν αντιμετωπίζει προβλήματα απουσιών. Αντίθετα, η Παρτίζαν δεν θα έχει στη διάθεσή της τους Λοβέρν, Μαρίνκοβιτς και Γουίλις, ενώ ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο συμμετοχής του Σι.