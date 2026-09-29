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Ολυμπιακός: Η συνάντηση του Γουίλιαμς - Γκος με τους πρώην συμπαίκτες του (vid)

Οι «ερυθρόλευκοι» ανήρτησαν βίντεο με τον πρώην «ερυθρόλευκο».

Ολυμπιακός: Η συνάντηση του Γουίλιαμς - Γκος με τους πρώην συμπαίκτες του (vid)
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Μπορεί αυτή τη φορά να βρέθηκε απέναντι από τον Ολυμπιακό, όμως η σχέση του Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος με τους «ερυθρόλευκους» παραμένει ξεχωριστή.

Ο Αμερικανός γκαρντ πέρασε σημαντικό κομμάτι της καριέρας του στον Πειραιά και κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην ομάδα κατάφερε να συνδεθεί τόσο με τον σύλλογο όσο και με την πόλη. Μάλιστα, ιδιαίτερα αγαπητή στον Ολυμπιακό έγινε και η οικογένειά του.

Στο περιθώριο της αναμέτρησης με τη Ζάλγκιρις, ο Γουίλιαμς-Γκος είχε την ευκαιρία να συναντήσει ξανά τους πρώην συμπαίκτες του. Ο άλλοτε «ερυθρόλευκος» γκαρντ χαιρέτησε έναν προς έναν τους ανθρώπους με τους οποίους μοιράστηκε τα αποδυτήρια, σε ένα ιδιαίτερα θερμό στιγμιότυπο.

Η ανάρτηση του Ολυμπιακού

«Γεια σου, Νάιτζελ Γουίλιαμς Γκος! Πάντα ευχαρίστηση να σε βλέπουμε. Κάποιοι δεσμοί δεν ξεθωριάζουν ποτέ».

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