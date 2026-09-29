Ομπράντοβιτς: «Δεν... κλαίμε για το πρόγραμμα - Είναι δύσκολο για όλους» (vid)

Ο Παναθηναϊκός AKTOR ετοιμάζεται την πρώτη... διαβολοβδομάδα της EuroLeague, με τη Βιλερμπάν να αποτελεί την πρώτη του αντίπαλο στο Τ-Center την Τετάρτη (30/9, 21:15, Novasports Prime).

Παραμονή της αναμέτρησης, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αναφέρθηκε στην αναμέτρηση με τη γαλλική ομάδα και στα στοιχεία που θα χρειαστεί να παρουσιάσει το «τριφύλλι», προκειμένου να ξεκινήσει με το δεξί τις υποχρεώσεις του στη... διαβολβδομάδα.

Παράλληλα ο έμπειρος τεχνικός μίλησε και για τις απουσίες λέγοντας ότι κανείς δεν θα παραπονεθεί για το πρόγραμμα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ομπράντοβιτς

«Θα πρέπει να κάνουμε καλό παιχνίδι, πάντα είναι το ίδιο. Η Βιλερμπάν έπαιξε πολύ καλά απέναντι στη Μακάμπι, έχουν έμπειρους και αθλητικούς παίκτες, όπως ο Μιλς και ο Κράουντερ. Σε όλα τα παιχνίδια τους παίρνουν πολλά τρίποντα και πρέπει να αμυνθούμε απέναντι σε αυτό, όπως και στο τρανζίσιον τους, αλλά και στο ένας εναντίον ενός. Πρέπει να κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να είμαστε στο επίπεδο που απαιτείται για ένα ματς Ευρωλίγκας. Η ψυχολογία της ομάδας είναι πολύ καλή», ανέφερε ο Σέρβος τεχνικός.

Για το αν ο χρόνος δουλεύει για τον Παναθηναϊκό είπε: «Το ελπίζω. Δεν είναι εύκολο, γιατί έχουμε πολλά προβλήματα, γεμάτο καλεντάρι, χθες ουσιαστικά κάναμε μια κανονική προπόνηση. Έχουμε ματς αύριο, την Παρασκευή, την Κυριακή, αλλά έτσι είναι για όλους. Εμείς έχουμε πολλούς παίκτες εκτός, αλλά δεν θα κλάψουμε γι’ αυτό. Όποιος είναι διαθέσιμος θα πρέπει να δείξει το μάξιμουμ και μέχρι τώρα είμαι ικανοποιημένος, γιατί όλοι προσπαθούν στις προπονήσεις και τα παιχνίδια. Οι παίκτες ακούνε, ο ένας ακούει τον άλλο, κι εγώ τους ακούω».

Παράλληλα επιβεβαίωσε την απουσία του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ: «Ο Χουάντσο θα είναι εκτός, περίπου για 10 μέρες. Οι άλλοι τραυματίες ακολουθούν το δικό τους πρόγραμμα, δεν πιέζουμε κανέναν να επιστρέψει νωρίτερα. Πρέπει να είναι έτοιμοι 100% για να επιστρέψουν στις προπονήσεις και μετά να δούμε πότε μπορούν να παίξουν».

Τέλος, ερωτηθείς για τον προπονητή της Βιλερμπάν, Τόνι Πάρκερ, είπε: «Ο σεβασμός στον Πάρκερ υπήρχε πάντα, ήταν ένας από τους κορυφαίους παίκτες από την Ευρώπη, πήρε τέσσερα πρωταθλήματα στο ΝΒΑ, έκανε σπουδαία πράγματα. Ως προπονητής είναι εύκολο να δεις τι θέλει να κάνει με την ομάδα του. Έχουν πολύ καλή χημεία αμυντικά και επιθετικά».