Super League 2: Το πρόγραμμα της πέμπτης αγωνιστικής

Το Σάββατο θα διεξαχθεί το ντέρμπι της Θεσσαλίας ανάμεσα σε Νίκη Βόλου και ΑΕΛ.

Super League 2: Το πρόγραμμα της πέμπτης αγωνιστικής
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Με ένα από τα πιο ενδιαφέροντα παιχνίδια της σεζόν ανοίγει η αυλαία της 5ης αγωνιστικής στη Super League 2, καθώς η Νίκη Βόλου υποδέχεται την ΑΕΛ στο «Π. Μαγουλάς» το Σάββατο (3/10, 14:45).

Οι δύο ομάδες θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους στο μεγάλο ντέρμπι του «κάμπου», σε μία αναμέτρηση που αναμένεται να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον των φίλων της δεύτερης τη τάξει κατηγορίας.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

Σάββατο 3 Οκτωβρίου

14:45 Νίκη Βόλου – ΑΕΛ Novibet (ΕΡΤ)

15:00 Πανθρακικός – Πανσερραϊκός (Superbet)

Κυριακή 4 Οκτωβρίου

14:45 Πύργος – Πανιώνιος (ΕΡΤ)

15:00 Asteras AKTOR B’ – Αναγέννηση Καρδίτσας

Δευτέρα 5 Οκτωβρίου

14:00 Ζάκυνθος – Απόλλων Καλαμαριάς

14:45 ΠΑΟΚ Β’ – Ελλάς Σύρου (ΕΡΤ)- 15:00 Νέστος Χρυσούπολης – Μαρκό (Superbet)

Ολυμπιακός Β’ – Athens Kallithea (ώρα και μέρα προς ανακοίνωση)

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