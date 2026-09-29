· Λεβαδειακός

Λεβαδειακός: Έσκασε... βόμβα με Ελνένι! (vid)

Σε μία μεγάλη μεταγραφή είναι έτοιμοι να προχωρήσουν οι Βοιωτοί.

Λεβαδειακός: Έσκασε... βόμβα με Ελνένι! (vid)
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε μία μεταγραφή που αλλάζει τα δεδομένα προχώρησε ο Λεβαδειακός, καθώς οι Βοιωτοί έδωσαν τα χέρια με τον Μοχάμεντ Ελνένι, ο οποίος αποτελεί τη μεγάλη προσθήκη της ομάδας στη μεσαία γραμμή.

Ο 34χρονος Αιγύπτιος αμυντικός μέσος συμφώνησε με τον σύλλογο της Λιβαδειάς και ετοιμάζεται να φορέσει τη φανέλα του Λεβαδειακού, σε μία κίνηση που αποτελεί τη σημαντικότερη μεταγραφική επιτυχία στην ιστορία της ομάδας.

Ο Ελνένι διαθέτει πλούσια εμπειρία από το κορυφαίο επίπεδο, έχοντας αγωνιστεί μεταξύ άλλων στην Άρσεναλ, ενώ στο παρελθόν φόρεσε και τη φανέλα της Μπεσίκτας.

Τελευταία του ομάδα ήταν η Αλ Τζαζίρα των Ηνωμενών Αραβικών Εμιράτων, από την οποία έμεινε ελεύθερος το περασμένο καλοκαίρι.

Η παρουσία ενός ποδοσφαιριστή με τέτοιες παραστάσεις αποτελεί σημαντική προσθήκη για τον Λεβαδειακό και παράλληλα μία από τις πιο ηχηρές μεταγραφές των τελευταίων ετών στη Super League.

https://www.instagram.com/p/Dd3uabMIJRa/
COMMENTS
LATEST NEWS
16:18 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λίβερπουλ: Αποχωρεί το καλοκαίρι ο Άλισον - Σε αυτήν την ομάδα υπογράφει

15:55 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τουρκία: Στον... αέρα το μέλλον του Μοντέλα - Έντονες αντιδράσεις μετά την «τεσσάρα» από την Ιταλία

15:32 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άστραψε και βρόντηξε ο Ατζούν για την Μάντσεστερ Σίτι: «Αυτό που έκανε δεν διαφέρει από το ντόπινγκ»

15:14 SUPER LEAGUE

Λεβαδειακός: Έσκασε... βόμβα με Ελνένι! (vid)

15:07 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

UEFA: Η αποζημίωση στους συλλόγους για το Nations League

15:03 SUPER LEAGUE

Νίκολιτς: «Μισώ να χάνω, σταμάτησα στα 20 το ποδόσφαιρο κι αποφάσισα να γίνω κορυφαίος κόουτς»

14:49 BET ON

Ο Χρήστος Τζόλης Ενώνει τις Δυνάμεις του με το Giant Heart της Novibet

14:49 SUPER LEAGUE

Super League 2: Το πρόγραμμα της πέμπτης αγωνιστικής

14:45 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σκληρή κριτική του Ματέους στον Κλοπ: Οι Έλληνες αμύνθηκαν πολύ καλά - Με ενόχλησαν οι δηλώσεις του

14:27 EUROLEAGUE

Καλαϊτζάκης: «Θέλουμε να συνεχίσουμε με την ίδια ένταση στην άμυνα - Παίζουμε για τους τίτλους»

14:22 EUROLEAGUE

Ομπράντοβιτς: «Δεν... κλαίμε για το πρόγραμμα - Είναι δύσκολο για όλους» (vid)

14:22 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική Κροατίας: Εκτός αποστολής για το ματς με την Ισπανία ο Μάγερ, μέσα ο Γιάκιτς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας