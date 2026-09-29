Λεβαδειακός: Έσκασε... βόμβα με Ελνένι! (vid)

Σε μία μεταγραφή που αλλάζει τα δεδομένα προχώρησε ο Λεβαδειακός, καθώς οι Βοιωτοί έδωσαν τα χέρια με τον Μοχάμεντ Ελνένι, ο οποίος αποτελεί τη μεγάλη προσθήκη της ομάδας στη μεσαία γραμμή.

Ο 34χρονος Αιγύπτιος αμυντικός μέσος συμφώνησε με τον σύλλογο της Λιβαδειάς και ετοιμάζεται να φορέσει τη φανέλα του Λεβαδειακού, σε μία κίνηση που αποτελεί τη σημαντικότερη μεταγραφική επιτυχία στην ιστορία της ομάδας.

Ο Ελνένι διαθέτει πλούσια εμπειρία από το κορυφαίο επίπεδο, έχοντας αγωνιστεί μεταξύ άλλων στην Άρσεναλ, ενώ στο παρελθόν φόρεσε και τη φανέλα της Μπεσίκτας.

Τελευταία του ομάδα ήταν η Αλ Τζαζίρα των Ηνωμενών Αραβικών Εμιράτων, από την οποία έμεινε ελεύθερος το περασμένο καλοκαίρι.

Η παρουσία ενός ποδοσφαιριστή με τέτοιες παραστάσεις αποτελεί σημαντική προσθήκη για τον Λεβαδειακό και παράλληλα μία από τις πιο ηχηρές μεταγραφές των τελευταίων ετών στη Super League.