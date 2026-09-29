UEFA: Η αποζημίωση στους συλλόγους για το Nations League

Η UEFA θα διανείμει 31,5 εκατομμύρια ευρώ στους συλλόγους που αποδέσμευσαν τους παίκτες τους για να αγωνιστούν στη σεζόν 2024-25 του Nations League, όπως ανακοίνωσε την Τρίτη η διοικούσα αρχή του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Η πληρωμή είναι η πρώτη στο πλαίσιο του κύκλου του Προγράμματος Παροχών προς τους Συλλόγους (UEFA Club Benefits Programme), το οποίο αποτελεί μέρος της συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της UEFA και της Ένωσης Ευρωπαϊκών Συλλόγων (EFC), η οποία εκπροσωπεί περισσότερους από 800 συλλόγους σε όλη την Ευρώπη.

«Οι πληρωμές αποτελούν μέρος των 104 εκατομμυρίων ευρώ που έχουν κατανεμηθεί για τους συλλόγους που αποδεσμεύουν παίκτες για το UEFA Nations League των περιόδων 2024-25 και 2026-27, καθώς και για την προκριματική φάση του UEFA Euro 2028» αναφέρει η UEFA σε ανακοίνωσή της.

«Το πρόγραμμα ωφελεί 611 συλλόγους σε όλες τις ομοσπονδίες-μέλη της UEFA, συμπεριλαμβανομένων αρκετών ερασιτεχνικών σωματείων. Η γερμανική Λειψία θα λάβει τη υψηλότερη συνολική αποζημίωση σε αυτή την πληρωμή, με περίπου 353.000 ευρώ για την αποδέσμευση 16 παικτών της» προστίθεται στην ανακοίνωση.