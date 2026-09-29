Καλαϊτζάκης: «Θέλουμε να συνεχίσουμε με την ίδια ένταση στην άμυνα - Παίζουμε για τους τίτλους»

Ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται τη Βιλερμπάν (30/9, 21:15, Novasports Prime) και ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης μίλησε την παραμονή του παιχνιδιού στο T-Center.

Ο έμπειρος γκαρντ στάθηκε στην κατάσταση των «πράσινων», μίλησε για την ήττα από τον ΠΑΟΚ, ενώ τόνισε ότι άπαντες θέλουν να διορθώσουν τα λάθη τους.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Καλαϊτζάκη

«Ήταν ένα παιχνίδι που ήταν νοκ άουτ και θέλαμε να κερδίσουμε κόντρα στον ΠΑΟΚ. Κρινόταν ένας τίτλος. Έχουμε κάνει καλή αρχή στην Ευρωλίγκα και έτσι θέλουμε να συνεχίσουμε με την ίδια ένταση στην άμυνα, να πιέζουμε στο γήπεδο και να βάζουμε τον κόσμο στο γήπεδο και να παίρνουμε τη μία νίκη μετά την άλλη. Το καλό είναι πως παίζουμε εντός στο ξεκίνημα και θέλουμε να συνεχίσουμε έτσ.

Η ήττα από τον ΠΑΟΚ μας έδωσε κίνητρο, μόνο θετικά μας επηρέασε. Θέλουμε να διορθώσουμε τι κάναμε λάθος και να κάνουμε το 2Χ2.

Η Ευρωλίγκα κάθε φορά είναι έτσι. Εμείς έχουμε την πολυτέλεια να έχουμε παιχνίδια στην έδρα μας,. θέλουμε να τα κερδίσουμε όλα. Η ενέργεια δεν αποτελεί δικαιολογία. Όσοι είμαστε θέλουμε να δίνουμε το 100% και μετά να κάνουμε τα πάντα δύσκολα για τον αντίπαλο να έρθει να μας κερδίσει.

Δεν ξέρω πώς σκέφτεται ο προπονητής. Για εμάς ο υγιής ανταγωνισμός κάνει καλό, μας αρέσει. Από εκεί και πέρα είμαστε ομάδα, όλοι παίζουμε γι αυτή και παίζουμε για τους τίτλους. Όποιος είναι σε καλύτερη κατάσταση θα είναι και στη 12άδα. Όλοι δουλεύουμε σωστά και θέλουμε να είμαστε κάθε φορά έτοιμοι».