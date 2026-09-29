Ο Χρήστος Τζόλης Ενώνει τις Δυνάμεις του με το Giant Heart της Novibet

H Novibet καλωσορίζει τον Χρήστο Τζόλη στην οικογένεια του Giant Heart, με τον Έλληνα ποδοσφαιριστή να γίνεται πρεσβευτής του προγράμματος κοινωνικής προσφοράς της εταιρείας.

Τα άλματα προόδου και εξέλιξης του Χρήστου Τζόλη έχουν αποκτήσει διεθνές αποτύπωμα και πλέον, ο Έλληνας επιθετικός έχει καταφέρει να συγκαταλέγεται μεταξύ των κορυφαίων στο διεθνές ποδοσφαιρικό στερέωμα, ξεχωρίζοντας τόσο για τις μοναδικές αθλητικές του επιδόσεις, όσο και για το ήθος, την επιμονή και στοχοπροσήλωσή του. Το μέλλον προμηνύεται ακόμη πιο λαμπρό, και σε αυτό ο Έλληνας αθλητής αποφασίζει να συνδυάσει την αθλητική του πρόοδο με δράσεις ουσιαστικής κοινωνικής προσφοράς, ενώνοντας τις δυνάμεις του με τo Giant Heart της Novibet.

Με κεντρικό μήνυμα, “Μαζί Κάνουμε τη Διαφορά”, το Giant Heart της Novibet και o Χρήστος Τζόλης δίνουν από κοινού το σύνθημα για μία σειρά ενεργειών όπου οι αξίες της συμπερίληψης, προσβασιμότητας, και των ίσων ευκαιριών έρχονται σε πρώτο πλάνο.

Όπως επισημαίνει και η Έλενα Μπάρμπα, Chief Marketing Officer της Novibet: «Ο αθλητισμός είναι ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους να φέρεις τους ανθρώπους πιο κοντά και να ανοίξεις πόρτες που για πολλούς μένουν κλειστές. Αυτή την πεποίθηση υπηρετεί και το Giant Heart της Novibet: επενδύουμε σε δράσεις που δίνουν πραγματική πρόσβαση στη συμμετοχή και την εξέλιξη, και δημιουργούν άμεσο αντίκτυπο στις τοπικές κοινωνίες. Η ίδια η διαδρομή του Χρήστου αποδεικνύει στην πράξη ότι η επιμονή, η συνεχής εξέλιξη και ο σεβασμός οδηγούν μακριά. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που ενώνει τις δυνάμεις του με το Giant Heart, ώστε από κοινού να μεταφέρουμε αυτές τις αξίες σε ακόμη περισσότερους ανθρώπους και να εμπνεύσουμε τη νέα γενιά αθλητών».