Σκληρή κριτική του Ματέους στον Κλοπ: Οι Έλληνες αμύνθηκαν πολύ καλά - Με ενόχλησαν οι δηλώσεις του

Έντονη κριτική άσκησε ο Ματέους τόσο στον προπονητή όσο και στους ποδοσφαιριστές της Εθνικής Γερμανίας, έπειτα από την εντός έδρα ήττα από την Ελλάδα 

Σκληρή κριτική του Ματέους στον Κλοπ: Οι Έλληνες αμύνθηκαν πολύ καλά - Με ενόχλησαν οι δηλώσεις του
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Δριμεία κριτική άσκησε ο θρύλος και πρώην αρχηγός της Εθνικής Γερμανίας, Λόταρ Ματέους στον Γιούργκεν Κλοπ έπειτα από την ήττα της «Μανσαφτ» εντός έδρας από την Εθνική Ελλάδας, μέσω της στήλης του στο γερμανικό SkySports.

Ο Ματέους στάθηκε στην αδυναμία των Γερμανών ποδοσφαιριστών να διασπάσει την Ελληνική άμυνα, τονίζοντας πως τη μεγαλύτερη ευθύνη φέρουν οι ίδιοι οι ποδοσφαιριστές.

«Οι Έλληνες αμύνθηκαν καλά, αλλά εμείς δεν είχαμε λύσεις», έγραψε ο Ματέους. Όπως εξήγησε, παίκτες που αγωνίζονται σε κορυφαίους συλλόγους αντιμετωπίζουν συχνά κλειστές άμυνες και οφείλουν να μεταφέρουν αυτή την ικανότητα και στην εθνική ομάδα. «Το τρέξιμο και οι κερδισμένες μονομαχίες είναι οι βασικές προϋποθέσεις. Το να παίζεις έξυπνα και να βρίσκεις λύσεις είναι ευθύνη των ποδοσφαιριστών», πρόσθεσε.

Ειδική μνεία έκανε σε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του Κλοπ, ο οποίος είχε σταθεί στα 15 λεπτά μετά στο δεύτερο ημίχρονο στο οποίο η Γερμανία έδειξε στο γήπεδο το ποδόσφαιρο που θέλει να παίξει.

«Αν σε αυτά τα 15 λεπτά λειτούργησαν οι αυτοματισμοί, γιατί δεν λειτούργησαν και στα υπόλοιπα 75;», αναρωτήθηκε ο Ματέους.

Ο πρώην αρχηγός της Εθνικής Γερμανίας παρότι συμφώνησε με την επιλογή του Κλοπ με τις δύο διαφορετικές αποστολές, αφού χώρισε τους ποδοσφαιριστές σε δύο 22αδες, ωστόσο διαφώνησε με την επιλογή του πρώην προπονητή της Λίβερπουλ να μην συμπεριλάβει και στις δύο αποστολές των Κίμιχ, θεωρώντας πως ο μέσος της Μπάγερν θα έπρεπε να είναι σε αμφότερες «παρών».

«Δεν είναι αρχηγός μόνο των 22 παικτών της πρώτης αποστολής, αλλά και εκείνων που συγκεντρώθηκαν τη Δευτέρα. Θα τον κρατούσα και στα τέσσερα ματς, ώστε να τον γνωρίσουν και οι νέοι παίκτες», ανέφερε.

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