Εθνική Γερμανίας: Γιατί ο Κλόπ κάλεσε 44 ποδοσφαιριστές - Ποιοι θα είναι στην αποστολή με την Ελλάδα

Η Εθνική Γερμανίας έχει περάσει και επίσημα σε εποχή Γιούργκεν Κλοπ και οι πρώτες κλήσεις του ομοσπονδιακού τεχνικού δεν γινόταν να μην είναι ιδιαίτερες.

Έτσι, ο Κλοπ αποφάσισε να καλέσει 44 ποδοσφαιριστές για τα τέσσερα παιχνίδια που θα κληθεί να δώσει η Γερμανία για το Nations League, μεταξύ των οποίων θα είναι και ο αγώνας απέναντι στην Εθνική μας.

Σε αυτή την διακοπή των εθνικών, οι ομάδες θα δώσουν τέσσερις αγώνες σε ένα διάστημα δύο εβδομάδων, επομένως ο Κλοπ αποφάσισε να «ανοίξει» αρκετά τη λίστα με τους παίκτες που θα καλέσει στην Εθνική.

Αποφάσισε έτσι να χωρίσει τις κλήσεις του ουσιαστικά σε δύο γκρούπ 22+22 ακόμα ποδοσφαιριστών, ωστόσο ξεκαθάρισει πως δεν πρόκειται για Α και Β ομάδα, αλλά πως θέλει απλώς να έχει περισσότερες επιλογές για να διαχειριστεί τον φόρτο των αγώνων και την κατάσταση των παικτών.

«Είναι πολύ ασυνήθιστο για μια εθνική ομάδα να πρέπει να παίξει τέσσερα διεθνή παιχνίδια σε δύο εβδομάδες», εξήγησε ο Κλοπ στη συνέντευξη Τύπου, σημειώνοντας παράλληλα πως στόχος είναι η Γερμανία να διεκδικήσει τη νίκη και στα τέσσερα παιχνίδια.

Παράλληλα, αφού πήρα σαφώς πολύ περισσότερους ποδοσφαιριστές απ΄ότι συνηθίζεται, αποφάσισε να εκμεταλλευτεί την περίσταση και να καλέσει 16 ποδοσφαιριστές που δεν έχουν κληθεί ξανά στην Εθνική.

Πρόκειται για τους Φιν Ντάμεν, Γιόνας Ούρμπιχ, Νόα Ατούμπολου, Χένες Μπέρενς, Μαξ Ρόζενφέλντερ, Φίλιπ Τρόι, Μπαμπασέ Κοντέ, Γιανίκ Ένγκελχαρντ, Γιουνές Εμπνουταλίμπ, Φιν Γέλτσβ, Μίκα Μπάουρ, Σαΐντ Ελ Μαλά, Μπράιαν Γκρούντα, Βιτάλι Γιάνελτ, Φέλιξ Κάιντελ και Ντέρι Σέρχαντ.

Αναλυτικα οι κλήσεις:

Τερματοφύλακες:

Φιν Ντάμεν - Άουγκσμπουργκ

Αλεξάντερ Νίμπελ - Μπεσίκτας

Μαρκ-Αντρέ τερ Στέγκεν - Άγιαξ

Αμυντικοί:

Χένες Μπέρενς - Άουγκσμπουργκ

Γιαν-Άουρελ Μπισέκ -Ίντερ

Νέιθανιελ Μπράουν -Μπάγερν Μονάχου

Μαξ Ρόζενφελντερ -Φράιμπουργκ

Νίκο Σλότερμπεκ - Μπορούσια Ντόρτμουντ

Τζόναθαν Τα - Μπάγερν Μονάχου

Φίλιπ Τρόι - Φράιμπουργκ

Γιόσα Βάγκνομαν - Στουτγκάρδη

Μέσοι:

Νάντιμ Αμίρι - Μάιντς 05

Εμρέ Τσαν - Μπορούσια Ντόρτμουντ

Γιανίκ Ένγκελχαρντ - Φράιμπουργκ

Κρις Φίριχ - Στουτγκάρδη

Σερζ Γκνάμπρι -Μπάγερν Μονάχου

Λέναρτ Καρλ - Μπάγερν Μονάχου

Γιόσουα Κίμιχ - Μπάγερν Μονάχου

Τζαμάλ Μουσιάλα - Μπάγερν Μονάχου

Φέλιξ Ενμέτσα - Μπορούσια Ντόρτμουντ

Κέβιν Σάντε - Μπρέντφορντ

Άντον Σταχ - Λιντς

Επιθετικοί:

Γιούνες Εμπνουταλίμπ - Άιντραχτ Φρανκφούρτης

Κάι Χάβερτς - Άρσεναλ

Για Σερβία και Ελλάδα:

Τερματοφύλακες:

Νόα Ατουμπόλου - Άιντραχτ Φρανκφούρτης

Φιν Ντάμεν - Άουγκσμπουργκ

Γιόνας Ούρμπιχ - Μπάγερν Μονάχου

Αμυντικοί:

Βάλντεμαρ Άντον - Μπορούσια Ντόρτμουντ

Ρίντλε Μπακού - Λειψία

Φιν Γέλτσχ - Στουτγκάρδη

Μαξιμίλιαν Μίτελστεντ - Στουτγκάρδη

Νταβίντ Ράουμ - Λειψία

Μάλικ Τιάου - Νιούκαστλ

Μέσοι

Καρίμ Αντεγέμι - Μπαρτσελόνα

Μίκα Μπάουρ - Σέλτικ

Τομ Μπίσοφ - Μπάγερν Μονάχου

Σαΐντ Ελ Μαλά - Κολωνία

Μπράιαν Γκρούντα - Λειψία

Βιτάλι Γιάνελτ - Μπρέντφορντ

Φέλιξ Κάιντελ - Έλβερσμπεργκ

Αλεξάνταρ Πάβλοβιτς - Μπάγερν Μονάχου

Ντέρι Σέρχαντ - Φράιμπουργκ

Φλόριαν Βιρτς - Λίβερπουλ

Επιθετικοί

Τζόναθαν Μπούρκχαρντ - Άιντραχτ Φρανκφούρτης

Νικ Βόλτεμαντε - Γιουβέντους