UEFA: Δίνει απίθανα ποσά στις ομάδες για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις

Η ευρωπαϊκή πορεία δεν κρίνεται μόνο μέσα στις τέσσερις γραμμές. Για τις ομάδες που συμμετέχουν στις διοργανώσεις της UEFA, κάθε αγωνιστικό βήμα μεταφράζεται και σε σημαντικά οικονομικά έσοδα, με το Champions League να αποτελεί τη μεγαλύτερη πηγή χρημάτων.

Οι 36 σύλλογοι που συμμετέχουν στη League Phase του Champions League έχουν εξασφαλισμένο ποσό 18,62 εκατ. ευρώ μόνο από την παρουσία τους. Από εκεί και πέρα, κάθε νίκη, κάθε πρόκριση και η θέση που καταλαμβάνει μία ομάδα στην κατάταξη αυξάνουν σημαντικά τα έσοδά της.

Η πρόκριση στη φάση των «16» προσθέτει 11 εκατ. ευρώ, ενώ η παρουσία στα προημιτελικά αποφέρει επιπλέον 12,5 εκατ. ευρώ. Για τα ημιτελικά το μπόνους φτάνει τα 15 εκατ. ευρώ, ενώ οι δύο φιναλίστ λαμβάνουν από 18,5 εκατ. ευρώ. Η νέα πρωταθλήτρια Ευρώπης παίρνει ακόμη 6,5 εκατ. ευρώ ως μπόνους κατάκτησης.

Με βάση μόνο τα συγκεκριμένα μπόνους συμμετοχής και προκρίσεων, η ομάδα που σηκώνει το τρόπαιο μπορεί να φτάσει τουλάχιστον τα 82,12 εκατ. ευρώ. Το ποσό, ωστόσο, μπορεί να αυξηθεί αισθητά από τα χρήματα που προκύπτουν κατά τη League Phase.

Χρήματα και από κάθε αποτέλεσμα

Στο Champions League, κάθε νίκη στη League Phase αποφέρει 2,1 εκατ. ευρώ, ενώ η ισοπαλία αντιστοιχεί σε 700.000 ευρώ.

Παράλληλα, υπάρχει και το μπόνους κατάταξης. Η UEFA έχει δημιουργήσει 666 μερίδια, αξίας 275.000 ευρώ το καθένα. Έτσι, η πρώτη θέση στη League Phase αντιστοιχεί σε 36 μερίδια, δηλαδή περίπου 9,9 εκατ. ευρώ. Οι ομάδες που ολοκληρώνουν τη League Phase μέσα στην πρώτη οκτάδα λαμβάνουν επιπλέον 2 εκατ. ευρώ.

Τα ποσά στο Europa League

Σημαντικό είναι το οικονομικό όφελος και για τους συλλόγους που αγωνίζονται στο Europa League. Η UEFA διαθέτει συνολικά 565 εκατ. ευρώ στη διοργάνωση, ενώ κάθε ομάδα που συμμετέχει στη League Phase λαμβάνει 4,31 εκατ. ευρώ.

Στα αποτελέσματα, η νίκη δίνει 450.000 ευρώ και η ισοπαλία 150.000 ευρώ. Από εκεί και πέρα, υπάρχουν μπόνους για κάθε επόμενο βήμα: 300.000 ευρώ για τα playoffs, 1,75 εκατ. ευρώ για τους «16», 2,5 εκατ. ευρώ για τα προημιτελικά και 4,2 εκατ. ευρώ για τα ημιτελικά.

Η συμμετοχή στον τελικό αποφέρει 7 εκατ. ευρώ, ενώ η κατάκτηση του Europa League συνοδεύεται από επιπλέον μπόνους 6 εκατ. ευρώ.

Πάνω από 285 εκατ. ευρώ στο Conference League

Στο Conference League η UEFA διανέμει συνολικά 285 εκατ. ευρώ, με κάθε ομάδα της League Phase να ξεκινά από τα 3,17 εκατ. ευρώ.

Κάθε νίκη προσθέτει 400.000 ευρώ στα έσοδα, ενώ η ισοπαλία δίνει 133.000 ευρώ. Στη συνέχεια, οι προκρίσεις στις επόμενες φάσεις συνοδεύονται από επιπλέον μπόνους, με μία ομάδα που φτάνει μέχρι την κατάκτηση του τροπαίου να μπορεί να ξεπεράσει τα 7 εκατ. ευρώ από την ευρωπαϊκή της διαδρομή.

Τα έσοδα δεν σταματούν στα μπόνους της UEFA

Τα παραπάνω ποσά αφορούν τα χρήματα που προκύπτουν από τους μηχανισμούς διανομής της UEFA και δεν αποτελούν το σύνολο των εσόδων ενός συλλόγου.

Μια επιτυχημένη ευρωπαϊκή πορεία μπορεί να αυξήσει παράλληλα τα έσοδα από τηλεοπτικά δικαιώματα, εμπορικές συμφωνίες και εισιτήρια, ανεβάζοντας σημαντικά τον τελικό οικονομικό απολογισμό για τις ομάδες που προχωρούν βαθιά στις διοργανώσεις.