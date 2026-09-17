Η «πράσινη» ΠΑΕ έδωσε στη δημοσιότητα την παρακάμερα από τη νίκη του Παναθηναίκού επί της Κηφισιάς.

Το κλίμα από τη βραδιά της Λεωφόρου μετέφερε ο Παναθηναϊκός μέσα από την παρακάμερα της αναμέτρησης με την Κηφισιά για το Κύπελλο Ελλάδας.

Το «Τριφύλλι» επικράτησε με 0-2 και έκανε το «2Χ2» στη διοργάνωση, με τον Αζεντίν Ουναΐ να κλέβει την παράσταση. Ο Μαροκινός μέσος πέρασε στον αγωνιστικό χώρο ως αλλαγή και μέσα σε λίγα λεπτά εξελίχθηκε στον απόλυτο πρωταγωνιστή.