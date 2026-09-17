ΟΦΗ: Ολοταχώς για sold out με Χόφενχαϊμ - Οι οδηγίες της ΠΑΕ στον κόσμο

Μετρημένα στα δάχτυλα είναι πλέον τα εισιτήρια που έχουν απομείνει για τη μεγάλη αποψινή αναμέτρηση του ΟΦΗ με τη Χόφενχαϊμ στο Παγκρήτιο Στάδιο.

Οκτώ θύρες έχουν ήδη κάνει sold out, ενώ περισσότεροι από 15.000 φίλαθλοι του ΟΦΗ αναμένεται να βρεθούν στις εξέδρες για την αναμέτρηση του Europa League, που θα ξεκινήσει στις 19:45.

Αυτή τη στιγμή, διαθέσιμα εισιτήρια υπάρχουν μόνο στις θύρες 16 και 19, με την κατάσταση να είναι οριακή. Ειδικά στη θύρα 19 έχουν απομείνει ελάχιστες θέσεις, ενώ μεγάλη κινητικότητα παρατηρείται τις τελευταίες ώρες και στη θύρα 16.

Η διάθεση συνεχίζεται με ιδιαίτερα γρήγορους ρυθμούς, καθώς αρκετοί φίλαθλοι φαίνεται πως επιλέγουν να εξασφαλίσουν το εισιτήριό τους ακόμη και την τελευταία στιγμή. Η βελτίωση των καιρικών συνθηκών ευνοεί, παράλληλα, την προσέλευση του κόσμου.

Την ίδια ώρα, η διοίκηση της ΠΑΕ ΟΦΗ απευθύνει έκκληση στους φιλάθλους να σταθούν δυναμικά στο πλευρό της ομάδας, ζητώντας όμως να αποφευχθούν συμπεριφορές που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε τιμωρία του συλλόγου.

Η ανακοίνωση

«Η μεγάλη ημέρα έφτασε! Η ομάδα μας συμμετέχει για πρώτη φορά σε League Phase ευρωπαϊκης διοργάνωσης και απόψε στις 19:45 κόντρα στην TSG Hoffenheim θα πρέπει ΟΛΟΙ να σταθούμε στο πλευρό της, δίνοντας όμως ΜΕΓΑΛΗ προσοχή στις απαιτήσεις της UEFA.

Δίνουμε δύναμη στους ποδοσφαιριστές ΜΟΝΟ με τη φωνή και τα συνθήματά μας! Προστατεύουμε τον ΟΦΗ και την έδρα μας, ενόψει των αγώνων που ακολουθούν.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η ρίψη αντικειμένων, το άναμμα πυρσών και καπνογόνων, η χρήση λέιζερ, η ρίψη φωτοβολίδων, κροτίδων, βεγγαλικών, πυροτεχνημάτων και γενικά οποιασδήποτε εύφλεκτης ύλης στον αγωνιστικό χώρο και στις κερκίδες.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όλες οι σκάλες, οι χώροι διέλευσης και οι διάδρομοι εντός των θυρών δεν θα πρέπει να παρεμποδίζονται.

Επίσης, ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ τα πανό με υβριστικό, ρατσιστικό, εθνικιστικό και πολιτικό περιεχόμενο.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων και προκειμένου να αποφευχθεί η οποιαδήποτε ταλαιπωρία και η καθυστέρηση κατά την είσοδο σας στο γήπεδο, παρακαλούμε θερμά να προσέλθετε ΕΓΚΑΙΡΑ. Οι θύρες ανοίγουν στις 17:15.

Γραφείο εξυπηρέτησης φιλάθλων ΟΦΗ

Σήμερα (17/9) η εξυπηρέτηση των φιλάθλων μας θα γίνεται από το Help desk, που θα βρίσκεται στη νότιαπλευρά του Παγκρήτιου Σταδίου (έξω από την Θύρα 17) από τις 11:00 ως τις 19:00».