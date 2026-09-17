Φουρνιέ: «Την τελευταία φορά που ήμασταν εδώ ξεχάσαμε να πάρουμε το τρόπαιο σπίτι» (vid)

Ο Ολυμπιακός μετράει αντίστροφα για το πρώτο τζάμπολ της σεζόν, με τους «ερυθρόλευκους» να διεκδικούν το νεοσύστατο Super Cup της EuroLeague στο Άμπου Ντάμπι.

Η αποστολή των «ερυθρόλευκων» κατέφθασε στα Εμιράτα και ο Εβάν Φουρνιέ παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα του Ολυμπιακού ενόψει του τουρνουά.

Ο Γάλλος γκαρντ αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη Φενέρμπαχτσε, την οποία θα αντιμετωπίσει στον ημιτελικό (18/09, 17:00), αλλά και για το συναίσθημα της επιστροφής στο Άμπου Ντάμπι μετά το Final Four του 2024.

Αναλυτικά τα όσα είπε στην κάμερα του Ολυμπιακού:

Σχετικά με το πώς νιώθει που επιστρέφει στο ίδιο γήπεδο 16 μήνες μετά το Final Four του 2024: «Να μην μιλήσουμε για τα όμορφα (γέλια); Ναι, το θυμάμαι ακόμα κυριολεκτικά. Την τελευταία φορά που ήμασταν εδώ... ξεχάσαμε να το πάρουμε σπίτι, οπότε ελπίζω ότι αυτή τη φορά θα έχουμε μια καλύτερη εμπειρία».

Για τη Φενέρ ως αντίπαλο: «Η Φενέρ είναι μια πολύ καλά προπονημένη ομάδα. Παίζουν πραγματικά σκληρά, έχουν μέγεθος και παίζουν με ένταση. Δεν χαρίζουν τίποτα. Είναι ακόμα σχεδόν preseason αλλά περιμένουμε ένα σκληρό παιχνίδι αύριο και προχωρώντας ξέρουμε ότι η Φενέρ είναι μια ομάδα που πρέπει να προσέξουμε».

Για την περίοδο της προετοιμασίας και τα φιλικά: «Είχαμε τέσσερα παιχνίδια και μερικές προπονήσεις. Το εξαιρετικό για εμάς είναι ότι έχουμε έναν κορμό παιχτών που έπαιξαν και την προηγούμενη χρονιά μαζί, οπότε δεν είναι κάτι καινούργιο. Αλλά έχουμε κάποιους νέους παίκτες στην ομάδα. Θα παίξουμε λίγο πιο γρήγορα φέτος νομίζω, αλλά παραμένει το ίδιο. Το πιο σημαντικό για εμάς είναι να παίξουμε παίξουμε μαζί και δυνατά και να ανταγωνιστούμε».

Για το πως νιώθει που θα συμμετάσχει στο πρώτο Super Cup της EuroLeague: «Είμαι ενθουσιασμένος. Είναι μια ευκαιρία για τίτλο. Είναι μια νέα διοργάνωση και δεν ξέρω τι να περιμένω, αλλά άσχετα από το τι θα γίνει, θέλω να ανταγωνιστώ».