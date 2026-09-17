ΑΕΚ: Με Μπαλαμώτη και Ζόαο Μάριο κόντρα στον Πανσερραϊκό - Στην αποστολή ο Κουτέσα

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Πανσερραϊκό στην Allwyn Arena, το απόγευμα της Πέμπτης (17/09, 17:45), στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας.

Η «Ένωση» ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της στη διοργάνωση με εκτός έδρας νίκη 2-0 επί του Νέστου στη Χρυσούπολη. Από την πλευρά του, ο Πανσερραϊκός προέρχεται από εντός έδρας ήττα με 0-1 από τον Ατρόμητο.

Ο Μάρκο Νίκολιτς έκανε γνωστή την ενδεκάδα με την οποία θα παραταχθεί η ΑΕΚ, με τον Μπαλαμώτη να παίρνει θέση κάτω από τα δοκάρια. Στην άμυνα, οι Γκεοργκίεφ και Λυκογιάννης θα αγωνιστούν στα άκρα, ενώ το κεντρικό δίδυμο αποτελούν οι Βίντα και Αλεξίου.

Στον άξονα θα βρίσκονται οι Κάιρινεν και Βιτάλις, με τον Ζούμπκοφ να κινείται στη δεξιά πλευρά και τον Μάνταλο στην αριστερή. Στην κορυφή της επίθεσης, ο τεχνικός της «Ένωσης» επέλεξε τους Ζοάο Μάριο και Βάργκα.

Επιστροφή Κουτέσα στην αποστολή

Ο Ντέρεκ Κουτέσα επέστρεψε στην αποστολή της ΑΕΚ. Ο Ελβετός μεσοεπιθετικός είχε βρεθεί για τελευταία φορά στον πάγκο των «κιτρινόμαυρων» στο παιχνίδι με την Κηφισιά στη Λεωφόρο. Αντίθετα, δεν ήταν διαθέσιμος για την αναμέτρηση με τη ΛΑΣΚ, καθώς δεν είχε συμπεριληφθεί στη λίστα.

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Μπαλαμώτης, Γκεοργκίεφ, Αλεξίου, Βίντα, Λυκογιάννης, Κάιρινεν, Μάνταλος, Ζουμπκόφ, Ζοάο Μάριο, Βιτάλις, Βάργκα, ενώ στον πάγκο είναι οι: Σαρακασίδης, Μπρινιόλι, Πήλιος, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς, Αριάγκα, Καλοσκάμης, Ρέλβας, Χριστακόπουλος, Αργυρίου, Σαχαμπό, Ζίνι.