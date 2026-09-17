Παναθηναϊκός: Οι «πράσινοι» διεθνείς και η επιλογή Ντέσερς να μην πάει στη Νιγηρία

Μία ξεχωριστή παράμετρος προκύπτει από τις κλήσεις των διεθνών του Παναθηναϊκού, με τον Σίριλ Ντέσερς να αποτελεί την πιο ιδιαίτερη περίπτωση. Ο επιθετικός του «τριφυλλιού» είχε κληθεί αρχικά στην Εθνική Νιγηρίας, ωστόσο ο ίδιος πήρε την απόφαση να παραμείνει στην Αθήνα.

Ο Ντέσερς επικοινώνησε προσωπικά με τον ομοσπονδιακό προπονητή και του ζήτησε να μην ενσωματωθεί στην αποστολή, καθώς δεν έχει περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα από τον τραυματισμό του. Η επιθυμία του έγινε αποδεκτή και έτσι ο επιθετικός των «πράσινων» θα παραμείνει στην Αθήνα κατά τη διάρκεια της διακοπής, συνεχίζοντας τη δουλειά του με την ομάδα.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία του Ντέσερς έχει τη δική της σημασία, καθώς πέρα από το αγωνιστικό σκέλος δείχνει και τη διάθεσή του να παραμείνει επικεντρωμένος στον Παναθηναϊκό σε αυτή τη φάση. Με δεδομένο ότι προέρχεται από τραυματισμό, επέλεξε να μην επιβαρυνθεί με ένα ταξίδι και τις υποχρεώσεις της εθνικής του ομάδας, θέλοντας να δουλέψει στην Αθήνα και να συνεχίσει την προσπάθεια για την επιστροφή του.

Από εκεί και πέρα, αρκετοί ακόμη ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού θα απουσιάσουν από το «Γ. Καλαφάτης» λόγω των υποχρεώσεών τους με τις εθνικές ομάδες.

Με το Μαρόκο έχουν κληθεί οι Ουναΐ και Σαλάχ-Εντίν, με την Ουρουγουάη ο Πελίστρι, με το Τρινιντάντ και Τομπάγκο ο Λιβάι Γκαρσία, ενώ οι Τετέι και Κυριακόπουλος θα ενσωματωθούν στην εθνική Ελλάδας. Στην Κ21 της Κροατίας κλήθηκε ο Γιάγκουσιτς, ενώ με την Κ21 της Ελλάδας θα αγωνιστούν οι Κάτρης και Κοντούρης. Παράλληλα, οι Μπινιάρης, Γείτονας, Λάβδας και Νεμπής συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή της Εθνικής Κ17.

Ιδιαίτερη ήταν και η περίπτωση του Σαλάχ-Εντίν. Στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά στη Λεωφόρο βρέθηκε ο βοηθός προπονητή της εθνικής Μαρόκου, προκειμένου να παρακολουθήσει από κοντά τον ποδοσφαιριστή και να σχηματίσει εικόνα για την αγωνιστική του κατάσταση.

Οι διεθνείς παίκτες του Παναθηναϊκού

Ουναΐ, Σαλάχ-Εντίν (Μαρόκο), Πελίστρι (Ουρουγουάη), Λιβάι Γκαρσία (Τρινιντάντ & Τομπάγκο), Τετέι, Κυριακόπουλος (Ελλάδα), Ραστόντερ (Σκόπια), Γιάγκουσιτς (Κ21 Κροατία), Κάτρης, Κοντούρης (Κ21 Ελλάδα), Μπινιάρης, Γείτονας, Λάβδας, Νεμπής (Κ17 Ελλάδα).