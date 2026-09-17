Είναι ευλογία, που αυτή η παικτάρα φοράει τα πράσινα με το τριφύλλι!

Είναι ευλογία αυτός ο παίκτης να παίζει στο ελληνικό πρωτάθλημα και να φοράει τα πράσινα με το τριφύλλι στο στήθος. Ο Ουναΐ σε κάθε ματς που παίζει μας δείχνει, ότι είναι μία μεγάλη πολυτέλεια για το ελληνικό πρωτάθλημα και μία τεράστια επιτυχία του Παναθηναϊκού, που τον έπεισε να έρθει στην Ελλάδα.

Οι 8000 φίλοι του Παναθηναϊκού, που βρέθηκαν στην Λεωφόρο σε μία από τις τελευταίες παραστάσεις του Παναθηναϊκού, είχαν την τύχη να απολαύσουν αυτή την παικτάρα, που ήρθε από τον πάγκο, για να καθαρίσει το παιχνίδι για την ομάδα του και το έκανε. Πρώτα με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι , που έγινε πάνω στον Τετέι και μετά ένα ποίημα, μία ζωγραφιά. Ο Κάνγκουα βρήκε στον χώρο τον Αντίνο, αυτός είδε τον Ουναΐ, που για πλάκα πέρασε τον αντίπαλό του και με ένα πλασέ-ποίημα έστειλε την μπάλα στο παράθυρο. Εκεί που δεν πιάνεται. Το 0-0 μέσα σε λίγη ώρα με τον Ουναΐ στην ενδεκάδα έγινε 0-2 και ο Παναθηναϊκός του Νίστρουπ έφθασε σε άλλη μία νίκη.

Κορυφαίος του γηπέδου και στα 90 λεπτά ήταν ο Κάνγκουα, που είναι μία μεταγραφή-χρυσάφι. Πραγματικά ένας παίκτης, που κάνει όλες τις δουλειές στο γήπεδο, Μαρκάρει, πασάρει, σκοράρει. Δεν σκόραρε, διότι δύο φορές ο Αναγνωστόπουλος τον νίκησε και άλλη μία η μπάλα έφυγε δίπλα από το δοκάρι.

Ο Κάνγκουα αλλάζει την ταχύτητα στα χαφ, ο Ουναΐ κάνει τα μαγικά του και ο Παναθηναϊκός κερδίζει ακόμα και σε ημέρα, που δεν κάνει πολλά πράγματα, όπως σε αυτό το παιχνίδι με την Κηφισιά. Με 9 αλλαγές στην ενδεκάδα και παίκτες, που δεν είχαν ρυθμό είναι λογικό η ομάδα να μην φθάσει σε υψηλά επίπεδα απόδοσης. Εξάλλου ένας ματς κυπέλλου ήταν και ο Παναθηναϊκός έπρεπε να το πάρει χωρίς να κοπιάσει και να επιβαρύνει τους περισσότερους βασικούς. Το πέτυχε και πάει παρακάτω.

Ο 17χρονος Μπινιάρης έπαιξε για πρώτη φορά βασικός στον δύσκολο ρόλο του Ταμπόρδα και σε θέση που δεν γνωρίζει. Ο Κοντούρης πήρε χρόνο συμμετοχής, ο Πάλμερ το ίδιο, ο Πελίστρι το ίδιο και έτσι η δουλειά έγινε και οι περισσότεροι βασικοί ξεκουράστηκαν. Πολύ καλός ο Τσάπρας μετά την επιστροφή του από τον τραυματισμό του και θετικός στο ντεμπούτο του ο Σαλάχ Εντίν, που επιθετικά έκανε πολλά σωστά πράγματα και αμυντικά δεν είχε προβλήματα.

Τώρα είναι ο τελικός με την Καλαμάτα την Κυριακή και εκεί έχει πέσει όλο το βάρος.