Γουόκαπ: «Δεν υπάρχουν κακά αισθήματα για Ολυμπιακό, όλοι σαν οικογένειά μου»

Την παραμονή του EuroLeague Super Cup, ο Τόμας Γουόκαπ από το Άμπου Ντάμπι έκανε δηλώσεις. Αυτή τη φορά φορώντας την πράσινη προπονητή μπλούζα της Ντουμπάι BC κι όχι τα «ερυθρόλευκα» που είχε συνηθίσει.

Ο Τεξανός μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τη θητεία του στον Ολυμπιακό και τόνισε πως τους θεωρεί όλους οικογένειά του:

«Είμαι πολύ χαρούμενος για την πορεία μου στον Ολυμπιακό. Ακόμα τους θεωρώ όλους οικογένεια, ακόμα και τον κόσμο, τους ιδιοκτήτες, όλους. Δεν υπάρχουν κακά αισθήματα. Όλοι είναι σαν οικογένειά μου. Κάθε κεφάλαιο πρέπει να κλείσει στη ζωή. Ήταν η ώρα να κλείσει.

Το κλαμπ το αντιμετώπισε σωστά το θέμα, το αντιμετωπίσαμε όλοι ως επαγγελματίες. Δεν έχω κανένα παράπονο, σέβομαι τους ιδιοκτήτες του Ολυμπιακού.

Σέβομαι ότι θέλετε τη γνώμη μου. Δεν είναι η ώρα να το κάνω. Αν θελήσω να το κάνω, θα το κάνω. Νιώθω όπως είπα. Δεν αισθάνομαι κάτι άσχημο. Δεν είχα ανάγκη να μιλήσω για κάτι. Ξέρω πως όλα έγιναν όπως έπρεπε. Έχω μόνο σεβασμό για την ομάδα.

Μίλησα σε όλους. Τους ευχαρίστησα. Για τα πάνω και τα κάτω, για όλα. Έκλεισε ένα κεφάλαιο, αλλά δεν ξεχνάω τι περάσαμε. Περάσαμε δύσκολες στιγμές, αλλά και απίθανες στιγμές. Δεν τις ξεχνάω επειδή έκλεισε το κεφάλαιο. Είναι σαν οικογένειά μου, ειλικρινά. Περάσαμε πολλά για πέντε χρόνια, έχουμε δεθεί.

Κάλεσα τον κόουτς, τον ευχαρίστησα που με καλωσόρισε και με εξέλιξε, τους έδειξα την ευγνωμοσύνη μου.

Ξέρω πως είναι ακόμα πιο περίεργο να με βλέπετε με πράσινη φανέλα, σίγουρα. Ήταν περίεργο να βάλω γενικότερα διαφορετικά χρώματα».