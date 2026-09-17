· ΠΑΟΚ

Ιβάν Σαββίδης στο ΔΣ της ΠΑΕ ΠΑΟΚ: «Πρωτάθλημα, Champions League και νέο γήπεδο»

Ο ισχυρός άνδρας της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ μίλησε στο διοικητικό συμβούλιο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στον στόχο της κατάκτησης του πρωταθλήματος, την είσοδο στο Champions League και τη Νέα Τούμπα.

Ιβάν Σαββίδης στο ΔΣ της ΠΑΕ ΠΑΟΚ: «Πρωτάθλημα, Champions League και νέο γήπεδο»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στο ΔΣ που πραγματοποιήθηκε σήμερα (17/09), ο Ιβάν Σαββίδης παρουσίασε τον Αναστάσιο Τζήκα, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα συμβούλου του προέδρου και του Διοικητικού Συμβουλίου στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

Αφότου παρουσίασε το νέο στέλεχος, ο ισχυρός άνδρας του «Δικεφάλου» ζήτησε να λειτουργεί όλος ο οργανισμός σαν μία ομάδα ενωμένη, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι.

Υπενθύμισε επίσης πως μοναδικός στόχος είναι αρχικά το πρωτάθλημα και μετέπειτα η συμμετοχή στο Champions League της επόμενης σεζόν.

Όσον αφορά τις υποδομές, ο Ιβάν Σαββίδης ανέφερε πως τα πάντα κυλούν εντός προγράμματος, με την κατασκευή του γηπέδου εκτός συγκλονιστικού απροόπτου να ξεκινάει το επόμενο καλοκαίρι.

Επιπλέον, συζητήθηκε και το θέμα της προσωρινής έδρας έως ότου η ομάδα μετακομίσει στο νέο γήπεδο, με τη λύση του Καυταντζογλείου αυτή τη στιγμή να μοιάζει μονόδρομος για τον ΠΑΟΚ.

COMMENTS
LATEST NEWS
17:02 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Οι «πράσινοι» διεθνείς και η επιλογή Ντέσερς να μην πάει στη Νιγηρία

16:42 EUROLEAGUE

Φουρνιέ: «Την τελευταία φορά που ήμασταν εδώ ξεχάσαμε να πάρουμε το τρόπαιο σπίτι» (vid)

16:39 EUROLEAGUE

Γουόκαπ: «Δεν υπάρχουν κακά αισθήματα για Ολυμπιακό, όλοι σαν οικογένειά μου»

16:35 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Με προπόνηση σε δύο γκρουπ ξεκίνησε η προετοιμασία για Καλαμάτα

16:29 OPINION

Είναι ευλογία, που αυτή η παικτάρα φοράει τα πράσινα με το τριφύλλι!

16:06 SUPER LEAGUE

Ιβάν Σαββίδης στο ΔΣ της ΠΑΕ ΠΑΟΚ: «Πρωτάθλημα, Champions League και νέο γήπεδο»

16:02 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ο Εμπαπέ απάντησε έμμεσα στον Γιαμάλ: «Η Χρυσή Μπάλα πρέπει να επιστρέψει στο Μπερναμπέου και στους οπαδούς της Ρεάλ»

15:43 OPINION

Μήπως ο Γιαμάλ αλλάξει τα κριτήρια που δίνουν τη Χρυσή Μπάλα;

15:42 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ: Σύμβουλος του Ιβάν Σαββίδη ο Αναστάσιος Τζήκας

15:38 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Η παρακάμερα από την επιστροφή στο... σπίτι (vid)

15:38 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική Γερμανίας: Γιατί ο Κλόπ κάλεσε 44 ποδοσφαιριστές - Ποιοι θα είναι στην αποστολή με την Ελλάδα

15:29 ΣΠΟΡ

Συνεχίζει ακάθεκτος ο «Μανόλο»: Πέμπτος στην παγκόσμια κατάταξη ο Καραλής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας