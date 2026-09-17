Ιβάν Σαββίδης στο ΔΣ της ΠΑΕ ΠΑΟΚ: «Πρωτάθλημα, Champions League και νέο γήπεδο»

Στο ΔΣ που πραγματοποιήθηκε σήμερα (17/09), ο Ιβάν Σαββίδης παρουσίασε τον Αναστάσιο Τζήκα, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα συμβούλου του προέδρου και του Διοικητικού Συμβουλίου στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

Αφότου παρουσίασε το νέο στέλεχος, ο ισχυρός άνδρας του «Δικεφάλου» ζήτησε να λειτουργεί όλος ο οργανισμός σαν μία ομάδα ενωμένη, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι.

Υπενθύμισε επίσης πως μοναδικός στόχος είναι αρχικά το πρωτάθλημα και μετέπειτα η συμμετοχή στο Champions League της επόμενης σεζόν.

Όσον αφορά τις υποδομές, ο Ιβάν Σαββίδης ανέφερε πως τα πάντα κυλούν εντός προγράμματος, με την κατασκευή του γηπέδου εκτός συγκλονιστικού απροόπτου να ξεκινάει το επόμενο καλοκαίρι.

Επιπλέον, συζητήθηκε και το θέμα της προσωρινής έδρας έως ότου η ομάδα μετακομίσει στο νέο γήπεδο, με τη λύση του Καυταντζογλείου αυτή τη στιγμή να μοιάζει μονόδρομος για τον ΠΑΟΚ.