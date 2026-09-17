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Παναθηναϊκός: Με προπόνηση σε δύο γκρουπ ξεκίνησε η προετοιμασία για Καλαμάτα

Όσοι αγωνίστηκαν στη κόντρα στην Κηφισιά έκαναν αποθεραπεία.

Θανάσης Μαργαρίτης

Παναθηναϊκός: Με προπόνηση σε δύο γκρουπ ξεκίνησε η προετοιμασία για Καλαμάτα
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Στο «Γ. Καλαφάτης» επέστρεψαν την Πέμπτη οι παίκτες του Παναθηναϊκού, με το πρόγραμμα να συνεχίζεται σε δύο διαφορετικά γκρουπ, μία ημέρα μετά τη νίκη επί της Κηφισιάς.

Οι ποδοσφαιριστές που πήραν χρόνο συμμετοχής στην αναμέτρηση ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας, προκειμένου να αποφορτιστούν μετά το παιχνίδι.

Από την άλλη, όσοι δεν αγωνίστηκαν μπήκαν σε κανονικούς ρυθμούς προπόνησης. Το πρόγραμμα περιλάμβανε αρχικά προθέρμανση, στη συνέχεια ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και ολοκληρώθηκε με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο.

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