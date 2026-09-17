ΠΑΟΚ: Σύμβουλος του Ιβάν Σαββίδη ο Αναστάσιος Τζήκας

Σε μία ακόμη αλλαγή στο διοικητικό του σχήμα προχώρησε ο ΠΑΟΚ, στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης που βρίσκεται σε εξέλιξη στη λειτουργία της ΠΑΕ.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» ανακοίνωσε επίσημα την ένταξη του Αναστάσιου Τζήκα στο διοικητικό του οργανόγραμμα. Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της «Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης» αναλαμβάνει τον ρόλο του συμβούλου του Ιβάν Σαββίδη, καθώς και του Διοικητικού Συμβουλίου του «δικεφάλου».

Η συγκεκριμένη προσθήκη εντάσσεται στη γενικότερη αναδιάρθρωση της λειτουργίας της ΠΑΕ, με τον Αναστάσιο Τζήκα να αναλαμβάνει πλέον επίσημο συμβουλευτικό ρόλο δίπλα στον ιδιοκτήτη και τη διοίκηση του συλλόγου.

Η ανακοίνωση

«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει ότι κ. Αναστάσιος Τζήκας, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της “Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης ΑΕ”, αναλαμβάνει σύμβουλος του προέδρου κ. Ιβάν Σαββίδη και του διοικητικού συμβουλίου σε θέματα οργάνωσης, συντονισμού της λειτουργίας των υπηρεσιών και εισαγωγής καινοτόμων τεχνολογιών, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του οργανισμού.

Καλωσορίζουμε τον κ. Τζήκα στην οικογένεια του ΠΑΟΚ και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο έργο του».