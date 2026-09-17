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ΠΑΟΚ: Με Οσμάν, Καλάθη και συνολικά 13 παίκτες στο «Παύλος Γιαννακόπουλος»

Η αποστολή του «δικεφάλου» για το τουρνουά που θα διεξαχθεί στο «T-Center».

ΠΑΟΚ: Με Οσμάν, Καλάθη και συνολικά 13 παίκτες στο «Παύλος Γιαννακόπουλος»
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Με προορισμό την Αθήνα αναχώρησε η αποστολή του ΠΑΟΚ, καθώς ο «Δικέφαλος του Βορρά» ετοιμάζεται να πάρει μέρος στο 8ο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», το οποίο θα φιλοξενηθεί στο Telekom Center Athens.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης θα ταξιδέψει στην πρωτεύουσα χωρίς δύο παίκτες της. Οι Μπριν Ταϊρί και Ραϊκουάν Γκρέι δεν θα ακολουθήσουν την αποστολή, καθώς αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών.

Το πρώτο αγωνιστικό τεστ για τον ΠΑΟΚ είναι προγραμματισμένο για την Παρασκευή (18/9), με αντίπαλο την Παρτίζαν. Πρόκειται για τον πρώτο ημιτελικό του τουρνουά, με τον «Δικέφαλο» να καλείται να αντιμετωπίσει μία από τις σημαντικές ομάδες της διοργάνωσης.

Η αποστολή του ΠΑΟΚ

Ναζ Μήτρου-Λονγκ, Τζέντι Οσμάν, Κάιλ Αλεξάντερ, Νίκος Χουγκάζ, Κλιφ Ομορούγι, Τρέβορ Χάντζινς, Δημήτρης Κακλαμανάκης, Μάρκους Φόστερ, Νίκος Περσίδης, Γιώργος Φίλλιος, Μπεν Μουρ, Νικ Καλάθης, Νάσος Μπαζίνας.

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