Μήπως ο Γιαμάλ αλλάξει τα κριτήρια που δίνουν τη Χρυσή Μπάλα;

«Θεωρώ τον εαυτό μου και τον Εμπαπέ τους δύο καλύτερους στον κόσμο, αλλά λόγω τίτλων δικαιούμαι τη Χρυσή Μπάλα». Η ατάκα του 19χρονου Παγκόσμιου Πρωταθλητή Λαμίν Γιαμάλ έχει προκαλέσει μεγάλη κουβέντα και αντιδράσεις.

Αυτός πήρε το τρόπαιο, αλλά ο Γάλλος δεν είναι ο κορυφαίος σκόρερ του Μουντιάλ της Αμερικής και ΟΛΩΝ των Μουντιάλ;

Δεν είναι ασέβεια προς τον Χάρι Κέιν;

Μήπως έπρεπε να κρατήσει αυτή την όχι και τόσο ταπεινή άποψη για τον εαυτό του;

Η Χρυσή Μπάλα σε χρονιά Μουντιάλ έχει αποδειχθεί ότι επηρεάζει την ψηφοφορία των 100 δημοσιογράφων. Ο 19χρονος σταρ της Μπαρτσελόνα στέφθηκε Πρωταθλητής Κόσμου, αλλά η ατομική του παρουσία στα γήπεδα της Αμερικής δεν ήταν και η καλύτερη. Σίγουρα ο τραυματισμός του τον επηρέασε, το παραδέχθηκε και ο ίδιος. Στους ομίλους έγραψε ιστορία, καθώς έγινε ο δεύτερος νεότερος παίκτης σε Μουντιάλ μετά τον Πελέ που ανοίγει το σκορ σε αναμέτρηση, προσπερνώντας στην συνολική λίστα των σκόρερ ακόμη και την επίδοση του Λιονέλ Μέσι. Στα κρίσιμα νοκ-άουτ η απόδοσή του όμως έπεσε κατακόρυφα. Η Ισπανία σήκωσε το τρόπαιο χάρη στο απόλυτο ποδοσφαιρικό σύστημα του Ντε Λα Φουέντε και την ηγετική παρουσία του Ρόδρι (MVP του τουρνουά). Ο Γιαμάλ απλώς ήταν εκεί, εισπράττοντας τη δόξα.

Αν κοιτάξουμε, βέβαια, ολόκληρη τη σεζόν που κρίνεται η Χρυσή Μπάλα, ο Λαμίν Γιαμάλ έκανε πράγματα και θαύματα:

-Ολοκλήρωσε τη χρονιά με 25 γκολ και 20 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις, οδηγώντας την Μπαρτσελόνα στην κατάκτηση της La Liga.

-Ήταν ο πιο δημιουργικός και επικίνδυνος παίκτης στα ευρωπαϊκά γήπεδα, δείχνοντας ωριμότητα που δεν αντιστοιχεί στα 19 του χρόνια.

-Παρά την προσωπική του κάμψη, έπαιξε στα 7 παιχνίδια της Ισπανίας μέχρι την κορυφή του κόσμου.

Δηλαδή, αν δεν είχε πάρει το Μουντιάλ ο φετινός Λαμίν Γιαμάλ, δεν θα ήταν φαβορί για το βραβείο; Δεν μετράει όλη η υπόλοιπη χρονιά;

Αντίστοιχα και ανάποδα το ερώτημα βασανίζει τα άλλα δύο φαβορί, τους Χάρι Κέιν και Κιλιάν Εμπαπέ. Δεν γίνεται να έχουμε 3 Χρυσές Μπάλες, αλλά τα νούμερα λένε αλήθειες:

-Ο Γάλλος είναι πλέον ο κορυφαίος σκόρερ όλων των Μουντιάλ με 22 γκολ, ενώ φέτος τερμάτισε ως πρώτος σκόρερ στο Champions League (15 γκολ), στη La Liga (25 γκολ) και στο ίδιο το Μουντιάλ (10 γκολ).

-Ο Άγγλος έβαλε το ασύλληπτο νούμερο των 61 γκολ φέτος, κατακτώντας το Χρυσό Παπούτσι και παίρνοντας παράλληλα το εγχώριο νταμπλ με την Μπάγερν Μονάχου. Είναι πλέον και ο κορυφαίος σκόρερ της χώρας του σε παγκόσμια Κύπελλα.

Αν στο Λονδίνο ακουστεί το όνομα του Λαμίν Γιαμάλ ως νέου κατόχου της Χρυσής Μπάλας, το αποτέλεσμα θα είναι η απόλυτη επιβράβευση ενός 19χρονου ποδοσφαιριστή, ο οποίος αποτελεί αγωνιστικό καταλύτη στην ομάδα του και στην Εθνική του.

Η επικράτησή του, θα σφραγίσει ένα μεγάλο δίλημμα

Τι μετράει περισσότερο; Η αδυσώπητη κυριαρχία των αριθμών (τα 61 γκολ του Κέιν και τα ρεκόρ του Εμπαπέ) ή η ικανότητα ενός παίκτη να αναβαθμίζει το σύνολο και να φέρνει τίτλους, ακόμη και όταν δεν είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής στο Μουντιάλ;

Spain's Lamine Yamal (AP Photo/Tony Gutierrez) AP

Η ψηφοφορία ολοκληρώνεται στα τέλη Σεπτεμβρίου και ο μεγάλος νικητής θα ανακοινωθεί στις 26 Οκτωβρίου στο Λονδίνο. Η απάντηση που θα δοθεί στο Λονδίνο θα καθορίσει την ίδια την ταυτότητα του θεσμού για τα επόμενα χρόνια.

Αν ψήφιζα, το δίλημμα μου θα ήταν Γιαμάλ ή Εμπαπέ. Και τελικά θα έδινα την δική μου ψήφο στον Ισπανό με μεγάλη δυσκολία.