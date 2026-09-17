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Ρεάλ Μαδρίτης: Ο Εμπαπέ απαντά για το σάλο με την φανέλα - «Στεκόμαι πλήρως στο πλευρό της Θέουτα»

Η εξήγηση του Κιλιάν Εμπαπέ για τους λόγους που αποφάσισε να κρύψει το μήνυμα στήριξης για τη Θέουτα 

Ρεάλ Μαδρίτης: Ο Εμπαπέ απαντά για το σάλο με την φανέλα - «Στεκόμαι πλήρως στο πλευρό της Θέουτα»
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Σάλος έχει προκληθεί από προχθές (15/09) το βράδυ στην Ισπανία από την απόφαση των Εμπαπέ, Βινίσιους και Κονατέ να κρύψουν το μήνυμα αλληλεγγύης για τη Θέουτα από το μπλουζάκι που φόρεσαν όλοι οι ποδοσφαιριστές πριν την έναρξη της αναμέτρησης της Έλτσε με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Στο πλαίσιο της αναμέτρησης της Θέλτα με την Ρεάλ Μαδρίτης για τη Λα Λίγκα οι παίκτες των δύο ομάδων είχαν συμφωνήσει να φορέσουν μπλουζάκια για να στείλουν μήνυμα στήριξης στην Θέουτα. Ωστόσο οι τρεις παίκτες της «Βασίλισσας» αρνήθηκαν να συμμετέχουν και έκρυψαν το μήνυμα από τα μπλουζάκια τους.

Ο Εμπαπέ μίλησε στην AS για την απόφασή του να κρύψει το μήνυμα και εξήγησε τους λόγους για τους οποίους προχώρησε αυτή την αμφιλεγόμενη κίνηση, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο την αλληλεγγύη του στους κατοίκους της Θέουτα.

«Θέλω να το εξηγήσω ξεκάθαρα, ώστε να καταλάβει ο κόσμος. Ήταν απόφαση των συλλόγων να συμπεριλάβουν τη φανέλα, να τη φορέσουν. Εμείς οι παίκτες έπρεπε να τη φορέσουμε. Το πρώτο πράγμα που θέλω να πω είναι ότι δείχνω απόλυτη αλληλεγγύη με τη Θέουτα και όλα τα θύματα. Γιατί πριν να είμαι ποδοσφαιριστής είμαι πρώτα άνθρωπος. Αλλά ήθελα επίσης να κάνω μια χειρονομία και να εκφράσω τις σκέψεις μου για όλους τους μετανάστες που έχασαν τη ζωή τους και που ζουν επίσης σε δύσκολες συνθήκες», ανέφερε αρχικά ο Γάλλος σουπερσταρ.

Συνεχίζοντας τον συλλογισμό του ο Εμπαπέ είπε: «Ήταν μια θέση που δεν ήταν εύκολη, ήταν δύσκολη, γιατί τελικά ο κόσμος μπορεί να σκεφτεί ότι είμαι εναντίον των κατοίκων της Θέουτα, αλλά όχι, απολύτως όχι. Δεν έχω τίποτα εναντίον τους και τους υποστηρίζω 100% με τις σκέψεις μου. Αλλά ήθελα επίσης να σκεφτώ όλους τους ανθρώπους που υποφέρουν, γιατί τελικά είμαι άνθρωπος και δεν θέλω να ιεραρχώ τον πόνο. Υπάρχουν άνθρωποι που υποφέρουν και με λυπεί πολύ να το βλέπω αυτό στον κόσμο. Είμαι ένας νεαρός που θέλει το καλύτερο για τον κόσμο που έχουμε. Θέλω να στείλω ένα μήνυμα θετικότητας και ειρήνης, και ελπίζω ότι αυτό θα λυθεί γρήγορα».

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