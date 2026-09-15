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Ο Ρόδρι αποκάλυψε τον λόγο που επέλεξε την Μπαρτσελόνα αντί της Ρεάλ

Ποιοι διαδραμάτισαν κομβικό ρόλο προκειμένου ο Ρόδρι να ντυθεί στα Μπλαουγκράνα και να πει «όχι» τελευταία στιγμή στον Μουρίνιο και την Ρεάλ 

Ο Ρόδρι αποκάλυψε τον λόγο που επέλεξε την Μπαρτσελόνα αντί της Ρεάλ
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Το καλοκαίρι του Ρόδρι ήταν αδιαμφισβήτητα ιδιαίτερα έντονο. Από MVP του παγκόσμιου ποδοσφαίρου και την κατάκτηση του Μουντιάλ ως αρχηγός της Εθνικής Ισπανίας, αποτέλεσε το «μήλον της έριδος», μεταξύ Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα, όταν αποκάλυψε πως θέλει να φύγει από την Μάντσεστερ Σίτι και να επαναπατριστεί.

Τελικά, ο Ρόδρι επέλεξε την Καταλονία και την Μπαρτσελόνα και εξήγησε σε συνέντευξη του στην «Mundo Deportivo», τους λόγους που ψήφισε «Μπλαουγκράνα».

«Δεν ήταν εύκολη απόφαση. Το να πεις όχι στη Ρεάλ Μαδρίτης δεν είναι ποτέ απλό, ειδικά μετά την εξαιρετική υποδοχή που μου επεφύλαξαν. Ο Ζοσέ Μουρίνιο εξέφρασε ξεκάθαρα την επιθυμία του να με δει στην ομάδα του και μου είπε τί θα μπορούσα να προσφέρω. Η επικοινωνία ήταν πολύ θετική.

Πήρα την απόφασή μου για αθλητικούς λόγους, με βάση αυτό που με παρακίνησε περισσότερο και την πεποίθησή μου ότι εδώ θα μπορούσα να προοδεύσω και να ευδοκιμήσω περισσότερο ως παίκτης», εξήγησε ο έμπειρος άσος, ο οποίος μάλιστα τηλεφώνησε στον Πορτογάλο προπονητή αφού πήρε την απόφασή του για να τον ευχαριστήσει.

Δύο πρόσωπα διαδραμάτισαν κομβικό ρόλο στο να μεταπείσουν τον Ρόδρι να επιλέξει την Μπαρτσελόνα και αυτοί δεν ήταν άλλοι από τον προπονητή και τον τεχνικό διευθυντή της ομάδας, δηλάδη τον Χάνσι Φλικ και τον Ντέκο αντίστοιχα.

«Η ηγεσία του Ντέκο και του Χάνσι έκανε τη διαφορά», εξομολογήθηκε ο Ρόδρι. Η προσέγγιση του Γερμανού προπονητή τον προσέλκυσε ιδιαίτερα λόγω των υψηλών προτύπων και της φιλοδοξίας για διαρκή βελτίωση.

«Σε καμία περίπτωση δεν μου άσκησαν πίεση. Όλοι εξέφρασαν την επιθυμία τους να με ενσωματώσουν στην ομάδα, να συνεργασθούν μαζί μου και να δουν τι θα μπορούσα να προσφέρω. Εκτίμησα πραγματικά την προσέγγισή τους και την έλλειψη άγχους. Ηθελα μια ζεστή και οικογενειακή ατμόσφαιρα. Δεν είχε να κάνει κυρίως με το να με πείσουν με στατιστικά στοιχεία, όχι. Ήταν περισσότερο για το ποδόσφαιρο. Πάντα βασίζομαι στις αποφάσεις μου στην αθλητική αξία, στο πού πιστεύω ότι μπορώ να κερδίσω, να είμαι χαρούμενος και, πάνω απ' όλα, να εξελιχθώ ως παίκτης. Γι' αυτό επέλεξα την Μπάρτσα».

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