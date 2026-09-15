Μπήκε αλλαγή στο 72’ απέναντι στην Αναγέννηση Σχηματαρίου και στο 90’, με το σκορ στο 1-1, απέκρουσε πέναλτι, οδηγώντας το ματς στη διαδικασία των πέναλτι κι εκεί ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής!

«Κατέβασε ρολά», αποκρούοντας ακόμη τέσσερις εκτελέσεις, με την τελευταία να χαρίζει στην Προποντίδα τη μεγάλη πρόκριση απέναντι σε ομάδα ανώτερης κατηγορίας.