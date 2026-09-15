Έπιασε πέντε πέναλτι ένας 18χρονος ήρωας και έδωσε μια απίθανη πρόκριση! (video)
Μια απίστευτη εμφάνιση πραγματοποίησε ο 18χρονος τερματοφύλακας της Προποντίδας, Θανάσης Αναγνώστου.
Μπήκε αλλαγή στο 72’ απέναντι στην Αναγέννηση Σχηματαρίου και στο 90’, με το σκορ στο 1-1, απέκρουσε πέναλτι, οδηγώντας το ματς στη διαδικασία των πέναλτι κι εκεί ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής!
«Κατέβασε ρολά», αποκρούοντας ακόμη τέσσερις εκτελέσεις, με την τελευταία να χαρίζει στην Προποντίδα τη μεγάλη πρόκριση απέναντι σε ομάδα ανώτερης κατηγορίας.