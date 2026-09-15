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Έρικ Χάμζα: Ο διεθνής Έλληνας της Καλαμάτας στα χνάρια των Μπόατενγκ και Οφορίκουε

Ο Έρικ Χάμζα εντυπωσίασε στην πρώτη νίκη της Καλαμάτας στη Super League και μπήκε σε μια ιδιαίτερη λίστα.

Έρικ Χάμζα: Ο διεθνής Έλληνας της Καλαμάτας στα χνάρια των Μπόατενγκ και Οφορίκουε
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Ο Έρικ Χάμζα σημείωσε δύο τέρματα στην πρώτη φετινή νίκη της Καλαμάτας στο πρωτάθλημα και σε ηλικία 19 ετών και 19 ημερών έγινε μόλις ο δεύτερος νεότερος ποδοσφαιριστής της ομάδας της Μεσσηνίας που σκοράρει δύο φορές σε ένα παιχνίδι.

Ο Ντέρεκ Μπόατενγκ το είχε καταφέρει σε ηλικία 17 ετών και 19 ημερών στην αναμέτρηση Καλαμάτα – Άρης 5-2 στις 21 Μαΐου 2000.

Ο νεότερος που έχει σκοράρει γενικά με την Καλαμάτα στην Α’ Εθνική/Super League είναι ο Πίτερ Οφορίκουε στην αναμέτρηση Καλαμάτα – Απόλλων Σμύρνης 3-0 στις 25 Μαΐου 1996 όταν ήταν 16 ετών και 66 ημερών.

Ποιος είναι ο Έρικ Χάμζα

Ο 19χρονος μεσοεπιθετικός είναι διεθνής με την Εθνική Ελλάδας Κ19, έχοντας καταγωγή από την Αλβανία. Αποκτήθηκε από την Καλαμάτα αυτό το καλοκαίρι με τη μορφή δανεισμού από τον Ολυμπιακό.

Ξεκίνησε στις ακαδημίες της Βαλένθια στην Ελλάδα, βρέθηκε στην Ισπανία για ένα διάστημα και επέστρεψε στην Ελλάδα για να αγωνιστεί στην Ελλάς Σύρου υπό τις οδηγίες του Παναγιώτη Χριστοφιλέα, ενώ στη συνέχεια μεταγράφηκε στους Πειραιώτες.

Με την ομάδα Νέων των «ερυθρόλευκων» κατέγραψε 28 συμμετοχές, 11 γκολ και μία ασίστ.

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