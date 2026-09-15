20 χρόνια φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ & Ioannina Lake Run 

Από την πρώτη εκκίνηση μέχρι σήμερα, το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ βρίσκεται στο πλευρό του Ioannina Lake Run, σε μια σχέση που ξεπερνά τα όρια μιας τυπικής χορηγίας και εκφράζει τη διαχρονική δέσμευση της μάρκας στον αθλητισμό, στην ενεργή συμμετοχή και σε πρωτοβουλίες με ουσιαστικό αποτύπωμα για την Ήπειρο και τους ανθρώπους της.

Στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου, τα Ιωάννινα υποδέχονται ξανά χιλιάδες δρομείς και φίλους του αθλητισμού, σε ένα επετειακό διήμερο γεμάτο ενέργεια και συγκίνηση.

Ο Ηλίας Λυμπέρης, Brand & Media Manager της Ηπειρωτικής Βιομηχανίας Εμφιαλώσεων, ανέφερε: «Το Ioannina Lake Run είναι πλέον κομμάτι της ταυτότητας των Ιωαννίνων και μια διαδρομή που εδώ και 20 χρόνια ενώνει την πόλη και τους ανθρώπους της. Για το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ, η διαχρονική στήριξη της διοργάνωσης αποτελεί μια έμπρακτη έκφραση της σχέσης μας με τον τόπο και τους ανθρώπους του. Χαιρόμαστε που συνεχίζουμε μαζί σε αυτή τη διαδρομή».

Ο Ηλίας Σπυριούνης, Γενικός Διευθυντής του Ioannina Lake Run, δήλωσε: «Είκοσι χρόνια μαζί δεν είναι απλώς μια χορηγική συνεργασία. Είναι μια κοινή διαδρομή εμπιστοσύνης, συνέπειας και πίστης σε κάτι που ξεκίνησε από τα Ιωάννινα και εξελίχθηκε σε θεσμό για την πόλη και κορυφαίο αγώνα σε πανελλήνιο επίπεδο. Το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ ήταν δίπλα μας από την αρχή, όταν το Ioannina Lake Run ήταν ακόμη μια ιδέα που προσπαθούσε να βρει τον δρόμο της. Μεγαλώσαμε μαζί και, είκοσι χρόνια μετά, αυτή η σχέση έχει για εμάς ξεχωριστή αξία».

Εδώ και είκοσι χρόνια, χιλιάδες δρομείς, αμέτρητα χιλιόμετρα, προσωπικές υπερβάσεις και δυνατές στιγμές γράφουν τη δική τους ιστορία στο Ioannina Lake Run. Για το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ, η φετινή επέτειος σηματοδοτεί 20 χρόνια συνέπειας και εμπιστοσύνης στο πλευρό ενός θεσμού που γεννήθηκε και εδραιώθηκε στην Ήπειρο, ενώνοντας ανθρώπους μέσα από την αγάπη για τον αθλητισμό.