ΟΦΗ: Ισοφάρισε μια επίδοση που είχε μόνο η ΑΕΛ στα 67 χρόνια της Super League

Ο ΟΦΗ επικράτησε με 1-0 στο στάδιο Καραϊσκάκης το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026 και σημείωσε την δεύτερη νίκη του στην έδρα του Ολυμπιακού σε επίπεδο Α’ Εθνικής/Super League.

Έτσι, έγινε μόλις η δεύτερη ομάδα από την Περιφέρεια που καταφέρνει να τον κερδίσει για δεύτερη φορά στην έδρα του.

Αυτό το έχει πετύχει και η ΑΕΛ σε δύο αναμετρήσεις, ενώ η προηγούμενη ομάδα της Περιφέρειας που είχε πάρει νίκη στην έδρα του Ολυμπιακού ήταν η Κέρκυρα με 1-0 στις 8 Απριλίου 2012.

Συνολικά μόλις τέσσερις ομάδες έχουν καταφέρει από το 1959-60 μέχρι σήμερα να κερδίσουν τους Πειραιώτες στην έδρα τους σε αγώνα πρωταθλήματος, με την Παναχαϊκή να είναι η τέταρτη ομάδα της μικρής αυτής λίστας.