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Προμηθέας - Βιέννη 92-82: Πήρε την πρόκριση στους «8» των προκριματικών του BCL

Ο Προμηθέας επικράτησε 92-82 της Βιέννης στο απαιτητικό παιχνίδι της φάσης των «16» των προκριματικών του BCL. Περιμένει πλέον να μάθει τον αντίπαλό του από το ζευγάρι Κορφέζ - Κολοσσός Ρόδου.

Προμηθέας - Βιέννη 92-82: Πήρε την πρόκριση στους «8» των προκριματικών του BCL
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Ο Προμηθέας δεν ξεκίνησε ιδανικά την αναμέτρηση, καθώς στα πρώτα τέσσερα λεπτά είχε σημειώσει μόλις δύο πόντους, από τη γραμμή των βολών. Στη συνέχεια, όμως, οι Πατρινοί βελτίωσαν την αμυντική τους λειτουργία και βρήκαν ρυθμό στην επίθεση. Με τον Κόουλμαν να ξεχωρίζει, η Βιέννη έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο μπροστά με 19-16.

Η εικόνα άλλαξε στη δεύτερη περίοδο, με τον Προμηθέα να πραγματοποιεί επιμέρους σκορ 14-6 και να παίρνει τον έλεγχο του αγώνα. Γουίλιαμς και Κόουλμαν ανέβασαν την παραγωγικότητά τους, φτάνοντας σε διψήφιο αριθμό πόντων, ενώ οι Πατρινοί πήγαν στα αποδυτήρια με προβάδισμα εννέα πόντων (44-35).

Στο τρίτο δεκάλεπτο ο Προμηθέας ανέβασε ακόμη περισσότερο την απόδοσή του και, με όπλο το μακρινό σουτ, έφτασε τη διαφορά μέχρι και το +15 (68-43). Η Βιέννη, ωστόσο, δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια και με διαδοχικά τρίποντα του Λάνγκοβιτς επέστρεψε στο παιχνίδι. Οι Αυστριακοί ολοκλήρωσαν την τρίτη περίοδο μόλις στο -2 (67-65), μετατρέποντας το ματς σε θρίλερ.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο η Βιέννη έφτασε μάλιστα να προηγείται με 73-72, για πρώτη φορά μετά το αρχικό διάστημα του αγώνα. Ο Προμηθέας, όμως, αντέδρασε στο κρίσιμο σημείο, πάτησε ξανά το γκάζι και με καθαρό μυαλό στα τελευταία λεπτά έφτασε στη σημαντική νίκη με 92-82.

Τα δεκάλεπτα: 16-19, 44-35, 67-65, 92-82.

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