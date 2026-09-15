ΑΕΚ: «Σειρήνες» από Αγγλία και Ισπανία για Καλοσκάμη
Το ενδιαφέρον της Γουέστ Μπρομ, της Σαουθάμπτον και της Λεβάντε φέρεται να έχει προσελκύσει ο Δημήτρης Καλοσκάμης, σύμφωνα με δημοσίευμα του TeamTalk.
Σύμφωνα με δημοσίευμα του TeamTalk, οι Γουέστ Μπρομ και Σαουθάμπτον έχουν εξετάσει την περίπτωση του Καλοσκάμη, ενώ ενδιαφέρον για την απόκτησή του φέρεται να έχει εκδηλώσει και η Λεβάντε.
Όπως αναφέρει το αγγλικό Μέσο, ο περιορισμένος χρόνος συμμετοχής του νεαρού ποδοσφαιριστή στην ΑΕΚ ενδέχεται να επηρεάσει τις εξελίξεις στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο.
Παράλληλα, το TeamTalk υποστηρίζει πως ένα ποσό κοντά στα 3 εκατομμύρια ευρώ θα μπορούσε να οδηγήσει την Ένωση στην παραχώρηση του Καλοσκάμη τον Ιανουάριο.