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ΑΕΚ: «Σειρήνες» από Αγγλία και Ισπανία για Καλοσκάμη

Το ενδιαφέρον της Γουέστ Μπρομ, της Σαουθάμπτον και της Λεβάντε φέρεται να έχει προσελκύσει ο Δημήτρης Καλοσκάμης, σύμφωνα με δημοσίευμα του TeamTalk.

ΑΕΚ: «Σειρήνες» από Αγγλία και Ισπανία για Καλοσκάμη
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Σύμφωνα με δημοσίευμα του TeamTalk, οι Γουέστ Μπρομ και Σαουθάμπτον έχουν εξετάσει την περίπτωση του Καλοσκάμη, ενώ ενδιαφέρον για την απόκτησή του φέρεται να έχει εκδηλώσει και η Λεβάντε.

Όπως αναφέρει το αγγλικό Μέσο, ο περιορισμένος χρόνος συμμετοχής του νεαρού ποδοσφαιριστή στην ΑΕΚ ενδέχεται να επηρεάσει τις εξελίξεις στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο.

Παράλληλα, το TeamTalk υποστηρίζει πως ένα ποσό κοντά στα 3 εκατομμύρια ευρώ θα μπορούσε να οδηγήσει την Ένωση στην παραχώρηση του Καλοσκάμη τον Ιανουάριο.

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