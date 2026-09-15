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Συμφωνία Ολυμπιακού με Σάμσουνσπορ για τον Μάριους

Σε οριστική συμφωνία με τη Σάμσουνσπορ για την απόκτηση του Μάριους Μουαντιλματζί φέρεται να έχει έρθει ο Ολυμπιακός.

Συμφωνία Ολυμπιακού με Σάμσουνσπορ για τον Μάριους
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Ο Τούρκος δημοσιογράφος Ρεσάτ Τσαν Οζμπουντάκ αποκάλυψε πως οι δύο ομάδες έδωσαν τα χέρια για τη μεταγραφή του 28χρονου επιθετικού, με το συνολικό κόστος της συμφωνίας να ανέρχεται, όπως αναφέρει, στα 9 εκατ. ευρώ (7 εκατομμύρια τα εγγυημένα χρήματα συν 2 εκατομμύρια με τη μορφή μπόνους).

Μια πληροφορία που δείχνει να επιβεβαιώνεται, με τη μεταγραφή να αναμένεται να κλείσει οριστικά μέσα στην ημέρα, με τον παίκτη να ταξιδεύει εν συνεχεία στην Ελλάδα για να οριστικοποιήσει το deal.

Ο Μάριους Μουαντιλματζί αγωνίζεται στη Σάμσουνσπορ από το 2023, όταν και αποκτήθηκε ως ελεύθερος από την Πόρτο. Σε τρεις σεζόν με την τουρκική ομάδα έχει καταγράψει 44 γκολ και 13 ασίστ σε 119 συμμετοχές.

Ο διεθνής φορ από το Τσαντ είχε ιδιαίτερα παραγωγική παρουσία την περασμένη σεζόν, καθώς σημείωσε 23 γκολ και 7 ασίστ σε 52 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ αγωνίστηκε και στο Conference League.

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