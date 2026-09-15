Έχει ήδη μετατραπεί η Premier League σε κούρσα για δύο;

Μετά από μόλις τέσσερα παιχνίδια στη φετινή Premier League, ίσως το να συζητάμε πως η τελική δυάδα του πρωταθλήματος έχει κριθεί, ενώ απομένουν 34 αγωνιστικές και ενώ βρισκόμαστε στα μέσα του Σεπτεμβρίου να είναι λιγάκι υπερφίαλο, έτσι δεν είναι;

Όμως, Άρσεναλ και Μάντσεστερ Σίτι οι οποίοι κατέλαβαν τις δύο πρώτες θέσεις σε τρεις από τις τέσσερις τελευταίες σεζόν, φαίνονται μέχρι στιγμής (τουλάχιστον) ένα επίπεδο πάνω από όλους τους άλλους.

Με καινούργιους ή σχεδόν καινούργιους προπονητές οι Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Τότεναμ που αμφότερες στήριξαν τον Κάρικ και τον Ντε Τσέρμπι αντίστοιχα, την Τσέλσι που απέκτησε τον Τσάμπι Αλόνσο αλλά και τη Λίβερπουλ που έδιωξε τον Σλοτ για να συνεχίσει με τον Ιραόλα, σίγουρα όλες θα ευελπιστούν για σπουδαιότερα πράγματα την φετινή σεζόν.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής οι εμφανίσεις τους κυμαίνονται από ασταθείς έως καταστροφικές.

Πόσο καλές είναι οι Άρσεναλ και οι Σίτι;

H Άρσεναλ και η Μάντσεστερ Σίτι είναι οι μοναδικές που έχουν ξεκινήσει τις υποχρεώσεις τους στη φετινή Premier League με το απόλυτο 4/4, έχοντας ήδη συγκεντρώσει 12 βαθμούς και μοιράζονται την πρώτη θέση. Στην τρίτη θέση της βαθμολογίας συναντά κανείς τη Λίντς του Ντάνιελ Φάρκε η οποία χθες (14/09) «φιλοδώρησε» με τέσσερα γκολ τη Νιουκάστλ στο Έλαντ Ρόουντ, και τη νεοφώτιστη Χαλ, με τον Κωνσταντή Τζολάκη να κατεβάζει ρολά στις τρεις πρώτες αγωνιστικές και να χρειάζεται να έρθει ο Ρότζερς και η Τσέλσι στην 4η αγωνιστική ώστε να δεχτεί το πρώτο του γκολ στο «νησί». Αμφότερες έχουν συγκεντρώσει μέχρι στιγμής 8 βαθμούς.

Για να βρούμε ομάδα του παραδοσιακού «Big Six» πέραν των Σίτι και της Άρσεναλ πρέπει να φτάσουμε στην 6η θέση οπού φιγουράρει η Τσέλσι του Αλόνσο με 7 βαθμούς μετά από 4 αγωνιστικές. Ξεκίνησε με 2/2 με Φούλαμ και Μπράιτον, ηττήθηκε την 3η αγωνιστική από την Άρσεναλ, ενώ κόλλησε με τη Χαλ στην 4η.

Ακολουθεί η Λίβερπουλ στην 8η θέση με 6 βαθμούς η οποία μπορεί να μην έχει χάσει αλλά μετά από 4 αγώνες μετρά μόλις μία νίκη, ενώ έχει κολλήσει 3 φορές στο «Χ». Πιο χαμηλά βρίσκεται η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ που με 4 βαθμούς έπειτα από 4 αγώνες είναι στην 13η θέση, ενώ η Τότεναμ κυμαίνεται στα προπέρσινα και περσινά της στάνταρ έχοντας μαζέψει 2 πόντους στην 17η θέση.

Επομένως η «ψαλίδα» από Άρσεναλ και Σίτι έχει ήδη αρχίσει να ανοίγει σημαντικά και ας είναι ακόμα νωρίς. Βέβαια υπάρχει ακόμα πολύ ποδόσφαιρο να παιχτεί και πολλού αγώνες στο «τραπέζι»...

Το «Know How» της Άρσεναλ

Η Άρσεναλ ξεκίνησε την πορεία της για την υπεράσπιση του τίτλου από τη θέση του φαβορί, αφού η ομάδα του Αρτέτα έσπασε τη «λειψυδρία» των 22 ετών και έφτασε στην κορυφή της Αγγλίας έπειτα από το μακρινό 2004 και τους «Invincibles» του Αρσέν Βενγκέρ.

Οι «Κανονιέρηδες» ξεκίνησαν τη φετινή σεζόν με μια εξαιρετικά εντυπωσιακή νίκη με 3-0 επί της Μάντσεστερ Σίτι στο Community Shield.

Δεν άφησαν το πόδι από το γκάζι και συνέχισαν με νίκες επί των Κόβεντρι, Άστον Βίλα, Τσέλσι και Σάντερλαντ — καθώς και επί της Νάπολι στο Τσάμπιονς Λιγκ.

Συμπεριλαμβανομένης και της περασμένης σεζόν, μετρούν εννέα συνεχόμενες νίκες στο πρωτάθλημα — ενώ η τελευταία τους ήττα σε κανονική διάρκεια αγώνα σε οποιαδήποτε διοργάνωση ήταν από τη Σίτι στις 19 Απριλίου.

Η Σίτι του Μαρέσκα που δείχνει δίψα

Σε αντίθεση με την Άρσεναλ, η Σίτι δεν έχει την ίδια σταθερότητα, καθώς ο προπονητής Πεπ Γκουαρδιόλα αποχώρησε μετά από έξι κατακτήσεις της Πρέμιερ, μεταξύ των οποίων και ένα «Τρεμπλ», σε 10 χρόνια.

Ο Ένζο Μαρέσκα, πρώην βοηθός του, ανέλαβε τα ηνία και οδήγησε την ομάδα σε τέσσερις νίκες σε τέσσερα παιχνίδια στο πρωτάθλημα μετά την ήττα στο Κάρντιφ από τους «Κανονιέρηδες».

Νίκησε τις Μπόρνμουθ, Κρίσταλ Πάλας και Κόβεντρι – καθώς και την Πόρτο στο Τσάμπιονς Λιγκ – πριν από την νίκη με 1-0 επί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ την Κυριακή.

Παράλληλα εκτός από τον Πεπ, είδε σημαντικά στελέχη της όπως τον Μπερνάντο Σίλβα, τον Ρόδρι και τον Στόουνς να αποχωρούν για άλλες πολιτείες, ενώ παίκτες όπως ο Ρέιντερς, ο Μαρμούς, ο Νίκο Γκονσάλες, ο Σαβίνιο και ο Τράφορντ μεταξύ άλλων αποτέλεσαν επίσης παρελθόν για να βρουν περισσότερο χρόνο συμμετοχής.

Φυσικά η Σίτι δεν έμεινε με σταυρωμένα τα χέρια στο καλοκαιρινό παζάρι αφού ξόδεψε συνολικά 375 εκατομμύρια ευρώ μόνο στον Ένζο Φερνάντες, τον Έλιοτ Άντερσον και τον Αγιούμπ Μπουαντί, για να ενισχύσει τη μεσαία της γραμμή.

Παράλληλα έβγαλε 70 εκατομμύρια ευρώ από τα ταμεία της για να αποκτήσει τον Ντιαγέ από την Έβερτον και άλλα 37,5 για λογαριασμό του Άλαν από την Παλμέιρας.

Έτσι σε αντίθεση με την Άρσεναλ που διατηρεί για 7η σεζόν τον Αρτέτα στον πάγκο της και ενισχύθηκε λιγότερο ποσοτικά αλλά πολύ ποιοτικά και στοχευμένα, προσθέτοντας στο ρόστερ που της έφερε το πρωτάθλημα, τον Χρήστο Τζόλη, τον Μπρούνο Γκιμαράες και τον Κόνσα, η Σίτυ άλλαξε προπονητή και μεγάλο μέρος του ρόστερ της, επομένως ενδέχεται να χρειαστεί χρόνο ο Μαρέσκα προκειμένου να περάσει τις ιδέες του στη νέα του ομάδα και το σύνολό του να πιάσει τις αποδόσεις που ο Ιταλός επιθυμεί.

Τι δείχνουν οι αριθμοί

Παρά το ξεκίνημά τους με τους μέγιστους δυνατούς βαθμούς έπειτα από τέσσερα παιχνίδια, τα στατιστικά στοιχεία πίσω από τις εκκινήσεις της Άρσεναλ και της Σίτι δεν υποδηλώνουν απόλυτη κυριαρχία.

Η Μπράιτον και η Τσέλσι έχουν σημειώσει περισσότερα γκολ από τα οκτώ που έχουν σημειώσει από κοινού οι δύο πρώτες της κατάταξης.

Όσον αφορά τα σουτ, η Άρσεναλ και η Σίτι κατατάσσονται στην 10η και 11η θέση αντίστοιχα, ενώ στις επαφές με την μπάλα στην περιοχή του αντιπάλου βρίσκονται στην 6η και 5η θέση αντίστοιχα.

Η Άρσεναλ έχει δεχτεί μόνο ένα γκολ και η Σίτι δύο – δύο από τα καλύτερα ρεκόρ στο πρωτάθλημα.

Τι μας δείχνει η ιστορία

Πριν από αυτή τη σεζόν, 80 ομάδες στην 1η κατηγορία της Αγγλίας είχαν κερδίσει τα πρώτα τέσσερα παιχνίδια πρωταθλήματος της σεζόν.

Από αυτές, μόλις 24 κατάφεραν να κατακτήσουν τον τίτλο, αποδεικνύοντας ότι η αρχική κυριαρχία δεν σημαίνει απαραίτητα ότι μια ομάδα θα διατηρήσει τον ρυθμό της μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος.

Στην εποχή της Premier League, 9 από τις 28 ομάδες που κέρδισαν τέσσερις συνεχόμενες φορές στην αρχή της σεζόν κατάφεραν να κατακτήσουν τον τίτλο, με πιο πρόσφατο παράδειγμα τη Μάντσεστερ Σίτι την περίοδο 2023-24.

Όπως δείχνει το παρακάτω γράφημα, έχουν υπάρξει μόλις έξι προηγούμενες σεζόν της Premier League στις οποίες δύο ή περισσότερες ομάδες κέρδισαν και τους τέσσερις πρώτους αγώνες τους.

Tα κακά νεά για τους διώκτες των Σίτι και Άρσεναλ είναι ότι μόνο δύο σύλλογοι έχουν κατακτήσει το πρωτάθλημα της Premier League, ενώ βρίσκονταν πέντε ή περισσότερους βαθμούς πίσω μετά από τέσσερις αγώνες.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ το κατάφερε πέντε φορές υπό την καθοδήγηση του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον (1992-93, 1996-97, 1998-99, 2007-08 και 2008-09), ενώ η Μάντσεστερ Σίτι του Πεπ Γκουαρδιόλα πέτυχε το κατόρθωμα την περίοδο 2020-21.