Πού θα δείτε ΑΕΚ – Πανσερραϊκός, Καλαμάτα – ΑΕΛ για το Κύπελλο κι ΟΦΗ – Χοφενχάιμ για το Europa
Δείτε το ποδοσφαιρικό τηλεοπτικό πρόγραμμα της Πέμπτης (17/09), με την ΑΕΚ στο Κύπελλο Ελλάδας και τον ΟΦΗ στη Europa League.
Έντονο ελληνικό ενδιαφέρον έχει το ποδοσφαιρικό πρόγραμμα της Πέμπτης (17/9), καθώς περιλαμβάνει δύο αναμετρήσεις για το Κύπελλο Ελλάδας και την πρεμιέρα του ΟΦΗ στη League Phase του Europa League.
Η ευρωπαϊκή δράση συνεχίζεται με τον ΟΦΗ να υποδέχεται τη Χόφενχαϊμ στο Παγκρήτιο, στην πρώτη αγωνιστική της δεύτερης τη τάξει διασυλλογικής διοργάνωσης. Η σέντρα είναι προγραμματισμένη για τις 19:45 κι η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από το Magenta Sport 2.
Νωρίτερα, είναι προγραμματισμένες δύο αναμετρήσεις για τη League Phase στο Κύπελλο Ελλάδας. Στις 16:30, η Καλαμάτα υποδέχεται την ΑΕΛ, σε αναμέτρηση που θα μεταδοθεί από τον ΣΚΑΪ Hybrid, στις 17:45, η ΑΕΚ φιλοξενεί τον Πανσερραϊκό, με το παιχνίδι να μεταδίδεται από τον ΣΚΑΪ.
Οι μεταδόσεις της Πέμπτης (17/9)
Κύπελλο Ελλάδας
- 16:30 Καλαμάτα - ΑΕΛ ΣΚΑΪ Hybrid
- 17:45 ΑΕΚ - Πανσερραϊκός ΣΚΑΪ
Europa League
- 19:45 ΟΦΗ - Χόφενχαϊμ Magenta Sport 2
Δείτε στο TV Program όλες τις μεταδόσεις της ημέρας, ενώ μέσω του Game Zone μπορείτε να παρακολουθήσετε ζωντανά την εξέλιξη των αναμετρήσεων.
Πού θα δείτε Γιουβέντους και Μπεσίκτας – Μαρσέιγ
Από εκεί και πέρα, η 1η αγωνιστική του Europa League περιλαμβάνει άκρως ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις με τους αγώνες Γιουβέντους – Ναϊμέγκεν, Μπεσίκτας – Μαρσέιγ και Κρίσταλ Πάλας – Λεχ Πόζναν να ξεχωρίζουν. Επίσης, δράση υπάρχει και στην ισπανική LaLiga.
- 19:45 Europa League: Λέφσκι Σόφιας – Ζάλτσμπουργκ Magenta Sport 6
- 19:45 Europa League: ΟΦΗ – Χόφενχαϊμ / Magenta Sport 2
- 20:00 La Liga: Μπέτις – Χετάφε / Magenta Sport 4 League
- 22:00 Europa League: Μπεσίκτας – Μαρσέιγ / Magenta Sport 5
- 22:00 Europa League: Σοσιεδάδ – Μπόρνμουθ / Magenta Sport 4
- 22:00 Europa League: Λίλεστρομ – Τορέντσε / Magenta Sport 9
- 22:00 Europa League: Βικτόρια Πλζεν – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ / Magenta Sport 8
- 22:00 Europa League: Σέλτικ – Φερεντσβάρος / Magenta Sport 7
- 22:00 Europa League: Κρίσταλ Πάλας – Λεχ Πόζναν / Magenta Sport 6
- 22:00 Europa League: Γιουβέντους – Ναϊμέγκεν / Magenta Sport 3
- 22:30 La Liga: Μάλαγα – Βιγιαρεάλ / Magenta Sport 3 League