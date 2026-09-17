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Πού θα δείτε ΑΕΚ – Πανσερραϊκός, Καλαμάτα – ΑΕΛ για το Κύπελλο κι ΟΦΗ – Χοφενχάιμ για το Europa

Δείτε το ποδοσφαιρικό τηλεοπτικό πρόγραμμα της Πέμπτης (17/09), με την ΑΕΚ στο Κύπελλο Ελλάδας και τον ΟΦΗ στη Europa League.

Πού θα δείτε ΑΕΚ – Πανσερραϊκός, Καλαμάτα – ΑΕΛ για το Κύπελλο κι ΟΦΗ – Χοφενχάιμ για το Europa
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Έντονο ελληνικό ενδιαφέρον έχει το ποδοσφαιρικό πρόγραμμα της Πέμπτης (17/9), καθώς περιλαμβάνει δύο αναμετρήσεις για το Κύπελλο Ελλάδας και την πρεμιέρα του ΟΦΗ στη League Phase του Europa League.

Η ευρωπαϊκή δράση συνεχίζεται με τον ΟΦΗ να υποδέχεται τη Χόφενχαϊμ στο Παγκρήτιο, στην πρώτη αγωνιστική της δεύτερης τη τάξει διασυλλογικής διοργάνωσης. Η σέντρα είναι προγραμματισμένη για τις 19:45 κι η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από το Magenta Sport 2.

Νωρίτερα, είναι προγραμματισμένες δύο αναμετρήσεις για τη League Phase στο Κύπελλο Ελλάδας. Στις 16:30, η Καλαμάτα υποδέχεται την ΑΕΛ, σε αναμέτρηση που θα μεταδοθεί από τον ΣΚΑΪ Hybrid, στις 17:45, η ΑΕΚ φιλοξενεί τον Πανσερραϊκό, με το παιχνίδι να μεταδίδεται από τον ΣΚΑΪ.

Οι μεταδόσεις της Πέμπτης (17/9)

Κύπελλο Ελλάδας

  • 16:30 Καλαμάτα - ΑΕΛ ΣΚΑΪ Hybrid
  • 17:45 ΑΕΚ - Πανσερραϊκός ΣΚΑΪ

Europa League

Δείτε στο TV Program όλες τις μεταδόσεις της ημέρας, ενώ μέσω του Game Zone μπορείτε να παρακολουθήσετε ζωντανά την εξέλιξη των αναμετρήσεων.

Πού θα δείτε Γιουβέντους και Μπεσίκτας – Μαρσέιγ

Από εκεί και πέρα, η 1η αγωνιστική του Europa League περιλαμβάνει άκρως ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις με τους αγώνες Γιουβέντους – Ναϊμέγκεν, Μπεσίκτας – Μαρσέιγ και Κρίσταλ Πάλας – Λεχ Πόζναν να ξεχωρίζουν. Επίσης, δράση υπάρχει και στην ισπανική LaLiga.

  • 19:45 Europa League: Λέφσκι Σόφιας – Ζάλτσμπουργκ Magenta Sport 6
  • 19:45 Europa League: ΟΦΗ – Χόφενχαϊμ / Magenta Sport 2
  • 20:00 La Liga: Μπέτις – Χετάφε / Magenta Sport 4 League
  • 22:00 Europa League: Μπεσίκτας – Μαρσέιγ / Magenta Sport 5
  • 22:00 Europa League: Σοσιεδάδ – Μπόρνμουθ / Magenta Sport 4
  • 22:00 Europa League: Λίλεστρομ – Τορέντσε / Magenta Sport 9
  • 22:00 Europa League: Βικτόρια Πλζεν – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ / Magenta Sport 8
  • 22:00 Europa League: Σέλτικ – Φερεντσβάρος / Magenta Sport 7
  • 22:00 Europa League: Κρίσταλ Πάλας – Λεχ Πόζναν / Magenta Sport 6
  • 22:00 Europa League: Γιουβέντους – Ναϊμέγκεν / Magenta Sport 3
  • 22:30 La Liga: Μάλαγα – Βιγιαρεάλ / Magenta Sport 3 League
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