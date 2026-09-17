Πού θα δείτε ΑΕΚ – Πανσερραϊκός, Καλαμάτα – ΑΕΛ για το Κύπελλο κι ΟΦΗ – Χοφενχάιμ για το Europa

Έντονο ελληνικό ενδιαφέρον έχει το ποδοσφαιρικό πρόγραμμα της Πέμπτης (17/9), καθώς περιλαμβάνει δύο αναμετρήσεις για το Κύπελλο Ελλάδας και την πρεμιέρα του ΟΦΗ στη League Phase του Europa League.

Η ευρωπαϊκή δράση συνεχίζεται με τον ΟΦΗ να υποδέχεται τη Χόφενχαϊμ στο Παγκρήτιο, στην πρώτη αγωνιστική της δεύτερης τη τάξει διασυλλογικής διοργάνωσης. Η σέντρα είναι προγραμματισμένη για τις 19:45 κι η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από το Magenta Sport 2.

Νωρίτερα, είναι προγραμματισμένες δύο αναμετρήσεις για τη League Phase στο Κύπελλο Ελλάδας. Στις 16:30, η Καλαμάτα υποδέχεται την ΑΕΛ, σε αναμέτρηση που θα μεταδοθεί από τον ΣΚΑΪ Hybrid, στις 17:45, η ΑΕΚ φιλοξενεί τον Πανσερραϊκό, με το παιχνίδι να μεταδίδεται από τον ΣΚΑΪ.

Οι μεταδόσεις της Πέμπτης (17/9)

Κύπελλο Ελλάδας

16:30 Καλαμάτα - ΑΕΛ ΣΚΑΪ Hybrid

ΣΚΑΪ Hybrid 17:45 ΑΕΚ - Πανσερραϊκός ΣΚΑΪ

Europa League

19:45 ΟΦΗ - Χόφενχαϊμ Magenta Sport 2

Δείτε στο TV Program όλες τις μεταδόσεις της ημέρας, ενώ μέσω του Game Zone μπορείτε να παρακολουθήσετε ζωντανά την εξέλιξη των αναμετρήσεων.

Πού θα δείτε Γιουβέντους και Μπεσίκτας – Μαρσέιγ

Από εκεί και πέρα, η 1η αγωνιστική του Europa League περιλαμβάνει άκρως ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις με τους αγώνες Γιουβέντους – Ναϊμέγκεν, Μπεσίκτας – Μαρσέιγ και Κρίσταλ Πάλας – Λεχ Πόζναν να ξεχωρίζουν. Επίσης, δράση υπάρχει και στην ισπανική LaLiga.