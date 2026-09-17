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Super League: Ο Παπαπέτρου στο Καλαμάτα – Παναθηναϊκός

Η ΚΕΔ ανακοίνωσε τους διαιτητές της 5ης αγωνιστικής με το παιχνίδια της Νίκαιας να ξεχωρίζει.

Super League: Ο Παπαπέτρου στο Καλαμάτα – Παναθηναϊκός
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Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές της 5ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, με την ΚΕΔ να στέλνει τον Τάσο Παπαπέτρου στη Νίκαια, για το Καλαμάτα-Παναθηναϊκός και τον Βεργέτη στο VAR. Ο Τζήλος στο Βόλος ΑΕΚ, ενώ ο Τσιμεντερίδης θα «σφυρίξει» το Λεβαδειακός-Ολυμπιακός.

Αναλυτικά οι διαιτητές της 5ης αγωνιστικής:

Λεβαδειακός-Ολυμπιακός: Τσιμεντερίδης (Φωτόπουλος, Κλεπετσάνης, 4ος Κατόπης, VAR: Παπαδόπουλος, Αντωνίου)

Βόλος-ΑΕΚ: Πολυχρόνης (Δημητριάδης, Στεφανής, 4ος Ζαμπαλάς, VAR: Τζήλος, Μόσχου)

ΟΦΗ-Αστέρας: Τσακαλίδης (Κωσταράς, Κορωνάς, 4ος Τικόζογλου, VAR: Πουλικίδης, Γιουματζίδης)

Καλαμάτα-Παναθηναϊός: Παπαπέτρου (Μεϊντάνας, Παπαδάκης, 4ος Νταούλας, VAR: Βεργέτης, Κόκκινος)

Παναιτωλικός-ΠΑΟΚ: Κατοίκος (Μητροφάνης, Κολλιάκος, 4ος Φίτσας, VAR: Ματσούκας, Φωτιάς)

Ατρόμητος-Κηφισιά: Γιουματζίδης (Μάτσας, Καραγκιζόπουλος, 4ος Τομαράς, VAR: Φωτιάς, Πουλικίδης)

Άρης-Ηρακλής: Βεργέτης (Μπουξμπάουμ, Στάικος, 4ος Ματσούκας, VAR: Κουμπαράκης, Νταούλας)

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