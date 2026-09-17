Super League: Ο Παπαπέτρου στο Καλαμάτα – Παναθηναϊκός
Η ΚΕΔ ανακοίνωσε τους διαιτητές της 5ης αγωνιστικής με το παιχνίδια της Νίκαιας να ξεχωρίζει.
Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές της 5ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, με την ΚΕΔ να στέλνει τον Τάσο Παπαπέτρου στη Νίκαια, για το Καλαμάτα-Παναθηναϊκός και τον Βεργέτη στο VAR. Ο Τζήλος στο Βόλος ΑΕΚ, ενώ ο Τσιμεντερίδης θα «σφυρίξει» το Λεβαδειακός-Ολυμπιακός.
Αναλυτικά οι διαιτητές της 5ης αγωνιστικής:
Λεβαδειακός-Ολυμπιακός: Τσιμεντερίδης (Φωτόπουλος, Κλεπετσάνης, 4ος Κατόπης, VAR: Παπαδόπουλος, Αντωνίου)
Βόλος-ΑΕΚ: Πολυχρόνης (Δημητριάδης, Στεφανής, 4ος Ζαμπαλάς, VAR: Τζήλος, Μόσχου)
ΟΦΗ-Αστέρας: Τσακαλίδης (Κωσταράς, Κορωνάς, 4ος Τικόζογλου, VAR: Πουλικίδης, Γιουματζίδης)
Καλαμάτα-Παναθηναϊός: Παπαπέτρου (Μεϊντάνας, Παπαδάκης, 4ος Νταούλας, VAR: Βεργέτης, Κόκκινος)
Παναιτωλικός-ΠΑΟΚ: Κατοίκος (Μητροφάνης, Κολλιάκος, 4ος Φίτσας, VAR: Ματσούκας, Φωτιάς)
Ατρόμητος-Κηφισιά: Γιουματζίδης (Μάτσας, Καραγκιζόπουλος, 4ος Τομαράς, VAR: Φωτιάς, Πουλικίδης)
Άρης-Ηρακλής: Βεργέτης (Μπουξμπάουμ, Στάικος, 4ος Ματσούκας, VAR: Κουμπαράκης, Νταούλας)