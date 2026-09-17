Επιμένει ο Τούχελ για τις αλλαγές του με την Αργεντινή: «Κανείς δε πονάει περισσότερο από μενα»

Δύο μήνες έπειτα από τον οδυνηρό αποκλεισμό της Αγγλίας από την Αργεντινή στον ημιτελικό του Μουντιάλ και τη μοναδική χαμένη ευκαιρία των «Τριών λιονταριών να επιστρέψουν σε τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου έπειτα από το 1966, ο Τόμας Τούχελ εξακολουθεί να στηρίζει τις αλλαγές του που είχαν γίνει αντικείμενο σκληρής κριτικής, ωστόσο παραδέχεται πως τις έκανε «πολύ νωρίς».

Ο Γερμανός τεχνικός ανέφερε πως η Αγγλία «περίμενε τον θάνατο» αφού δε μπορούσε να αντιμετωπίσει την άκρως επιθετική προσέγγιση που υιοθέτησε η Αργεντινή όταν βρέθηκε πίσω στο σκορ μετά το γκολ του Άντονι Γκόρντον που έδωσε το προβάδισμα στα «Τρία λιοντάρια». Παραδέχθηκε επίσης πως η κόπωση των ποδοσφαιριστών του και η επιτυχημένη συνταγή με 5αδα στην άμυνα στις προκρίσεις επί Μεξικό και Νορβηγίας, επηρέασαν έντονα τις αποφάσεις του.

Ωστόσο, αυτή η αμυντικογενής προσέγγιση είναι εκείνη που πλήγωσε ανεπανόρθωτα τους Άγγλους, οι οποίοι υποχώρησαν πολλά μέτρα στον αγωνιστικό χώρο, κλείστηκαν στη δική τους περιοχή και εν τέλει είδαν αρχικά τον Ένζο Φερνάντες και στη συνέχεια τον Λαουτάρο Μαρτίνεζ να σκοράρουν και να τους αφήνουν εκτός συνέχειας του τουρνουά.

«Μπορείτε να προσπαθήσετε να με καταστρέψετε εδώ. Αλλά αυτή είναι η δική μου πληγή, δεν είναι δική σας», δήλωσε ο Τούχελ σε ένα ντοκιμαντέρ. «Κανείς δεν πονάει περισσότερο από μένα, κανείς δεν το ήθελε περισσότερο. Μπορούν να σε βασανίζουν ατέλειωτα και να σκέφτονται: “Αν είχα κάνει διαφορετικές αλλαγές, τότε θα είχαμε κερδίσει τον αγώνα”. Απλά δεν το ξέρεις».

«Φυσικά θα μπορούσες να κάνεις επιθετικές αλλαγές. Κανείς δεν ξέρει τι θα είχε συμβεί. Θα μπορούσαμε να το είχαμε κάνει και ίσως να χάναμε 2-1 και να λέγαμε: “Είναι τρελός; Τελείωσε τον αγώνα εναντίον της Νορβηγίας με πεντάδα στην άμυνα, γιατί δεν τελείωσε τον αγώνα με πεντάδα;” Νομίζω ότι από ό,τι είδα και από την εμπειρία, τις πληροφορίες και το επίπεδο τρέλας που έδειξε η Αργεντινή με όλες τις επιτεθιτκές αλλαγές, αυτή ήταν η λύση μου στο πρόβλημα.

«Αυτός είναι ο ρόλος του προπονητή. Προσπαθώ να βοηθήσω, δεν κάνεις τίποτα για το εγώ σου ή οτιδήποτε άλλο. Απλώς προσπαθείς να βοηθήσεις.»

Ο Τούχελ που δέχθηκε δριμεία κριτική έπειτα από τον αποκλεισμό, με αρκετούς Άγγλους να ζητούν μέχρι και την απόλυσή του επιμένει ότι η επιθετική τακτική των αντιπάλων τον ανάγκασε να πάρει αυτή την απόφαση. «Η Αργεντινή τότε έπαιζε πολύ, πολύ γρήγορα. Μια κρίσιμη στιγμή, αν το ξανασκεφτώ και αναλογιστώ πώς επηρέασε τη λήψη των αποφάσεών μου, ήταν όταν χάσαμε μια τεράστια, ευκαιρία ακριβώς πριν το διάλειμμα για ενυδάτωση και σκέφτηκα: Δεν θα τα καταφέρουμε. Αυτό είναι σαν να περιμένουμε τον θάνατο. Δεν έχουμε κατοχή μπάλας, δεν αμυνόμαστε καλά, δεν αμυνόμαστε σωστά στο 4-4-2 μας. Χρειαζόμαστε βοήθεια».

«Άλλαξα τον σχηματισμό μας σε 5-3-2. Επειδή πιστεύα ότι μπορούσαμε να καλύψουμε καλύτερα το πλάτος του γηπέδου και είχαμε τρεις κεντρικούς αμυντικούς σε περίπτωση που συνεχίσουν να έρχονται σέντρες. Στη συνέχεια, περάσαμε σε σχηματισμό 5-4-1. Ακόμη και η δική μου νοοτροπία είναι ίσως κάτι σαν: “Ας το ξεπεράσουμε απλά”.