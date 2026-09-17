Το 2024, το μπάσκετ είχε λάμψει κάτω από τα αστέρια του αθηναϊκού ουρανού, το 2025 όμως αποφάσισε να πάρει αεροπλάνο και να πάει όσο πιο μακριά γινόταν.

Μετά το Καλλιμάρμαρο και την μοναδική εκείνη νύχτα, το 7ο Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» άλλαξε εντελώς σκηνικό και ταξίδεψε στην Αυστραλία, μεταφέροντας τη διοργάνωση στη Μελβούρνη και το Σίδνεϊ. Ο Παναθηναϊκός βρέθηκε στην άλλη άκρη του κόσμου μαζί με την Παρτίζαν, ενώ στο πρόγραμμα συμμετείχαν και οι Adelaide 36ers.

Αν το Καλλιμάρμαρο ήταν η στιγμή που όλοι είπαν «αυτό δεν έχουμε ξαναδεί», η Αυστραλία ήταν το γεγονός που καταλάβαμε πως το συγκεκριμένο τουρνουά μπορεί να γίνει κάτι πολύ μεγαλύτερο.

Δεν χρειαζόταν πλέον να αλλάξει απλώς γήπεδο, αλλά να κάνει κάτι που κανείς δεν περίμενε. Όχι μόνο να αλλάξει χώρα, αλλά και ήπειρο. Ένα τουρνουά που ξεκίνησε ως μια μεγάλη μπασκετική συνάντηση κάθε Σεπτέμβριο στην Αθήνα άρχισε να αποκτά διαφορετική λογική, να γίνεται ένα event που μπορεί να ταξιδεύει, να συναντά διαφορετικά κοινά και να δημιουργεί κάθε φορά μια καινούργια ιστορία.

Και σε εκείνο το τουρνουά, το πιο όμορφο κομμάτι δεν ήταν καν η απόσταση, αλλά οι άνθρωποι που περίμεναν εκεί.

Δεν χρειάζεται να είσαι στην Αθήνα για να νιώθεις Αθήνα

Η ελληνική ομογένεια, οι πράσινες φανέλες, τα κασκόλ, οι σημαίες, τα παιδιά που έβλεπαν από κοντά την ομάδα που μέχρι τότε έπρεπε να ξενυχτάνε για να παρακολουθούν από την τηλεόραση και οι μεγαλύτεροι που είχαν πλέον την ευκαιρία να αισθανθούν ξανά κοντά σε κάτι από την Ελλάδα.

Αυτό είναι άλλωστε ένα από τα στοιχεία που κάνει ιδιαίτερο τον αθλητισμό, το να μπορεί να λειτουργήσει σαν γέφυρα με μοναδική δύναμη το κοινό συναίσθημα για μια φανέλα, και όχι μόνο.

Το «Παύλος Γιαννακόπουλος» δεν ταξίδεψε απλώς για να παρουσιάσει ένα μπασκετικό προϊόν σε μια νέα αγορά, αλλά για να συναντήσει ανθρώπους που κουβαλούν ήδη την ιστορία του. Και εκείνοι ανταποκρίθηκαν και με το παραπάνω.

Μελβούρνη, Σίδνεϊ και ένα πράσινο reunion

Οι εικόνες από αυστραλιανό venue ήταν ίσως πιο σημαντικές από οποιοδήποτε box score. Στη Μελβούρνη, ο Παναθηναϊκός αντιμετώπισε την Παρτίζαν, ενώ λίγες μέρες μεταφέρθηκε στη Μελβούρνη για το μεγάλο ραντεβού με τους Adelaide 36ers και το σκηνικό μετατράπηκε σε ένα μεγάλο πράσινο πάρτι. Χιλιάδες θεατές βρέθηκαν στις εξέδρες και η ατμόσφαιρα είχε εκείνη την παράξενη αίσθηση ενός αγώνα που γίνεται πολύ μακριά από την Ελλάδα, αλλά ταυτόχρονα μοιάζει απίστευτα οικείος. Και ίσως αυτό περιγράφει καλύτερα από οτιδήποτε το συγκεκριμένο εγχείρημα στην άλλη άκρη του κόσμου.

Γιατί μπορείς να αλλάξεις ήπειρο, αλλά σίγουρα δεν μπορείς όμως να αλλάξεις τόσο εύκολα αυτό που σημαίνει μία ομάδα για τον κόσμο της.

Το «Παύλος Γιαννακόπουλος» δεν χρειάζεται συγκεκριμένη έδρα για να λειτουργήσει

Και κάπως έτσι, μετά το Καλλιμάρμαρο, το «Παύλος Γιαννακόπουλος» απέκτησε και διαβατήριο. Η έδρα μπορεί να αλλάξει, το ίδιο και η χώρα με την ήπειρο, η αίσθηση όμως παρέμεινε ίδια.

Ένας Παναθηναϊκός στην άλλη άκρη του κόσμου, χιλιάδες άνθρωποι στις εξέδρες και μια πράσινη φανέλα να κάνει αυτό που κάνει πάντα. Να φέρνει την Αθήνα λίγο πιο κοντά.

Το μόνο ερώτημα ήταν πλέον ένα: Πού θα ταξίδευε την επόμενη φορά;

Για την ιστορία...

Παναθηναϊκός – Παρτιζάν 91-82

Ποδαρικό με το δεξί μπροστά στο κοινό της Μελβούρνης, ενώ σε απόδοση για τον Παναθηναϊκό, με τον οποίο δεν αγωνίστηκε ο Κώστας Σλούκας, κορυφαίοι ήταν ο Κέντρικ Ναν με 21 πόντους και ο Ομέρ Γιουρτσεβέν που σημείωσε νταμπλ νταμπλ με 20 πόντους και 13 ριμπάουντ.

Παναθηναϊκός – Adelaide 36ers 106-89

Μέχρι τα μισά της τρίτης περιόδου ο Παναθηναϊκός ήταν πίσω στο σκορ, αλλά μετά πάτησε… γκάζι και εξαφανίστηκε. Έξι παίκτες σημείωσαν διψήφιο αριθμό πόντων, με τον Κέντρικ Ναν να είναι και πάλι το πρώτο βιολί με 26 και 4/7 τρίποντα, τον Ρισόν Χολμς να έχει 14 πόντους, 9 ριμπάουντ, τον Γκραντ να τελειώνει τον αγώνα με νταμπλ νταμπλ με 11 πόντους, 10 ασίστ τον Ρογκαβόπουλο να αγωνίζεται μπροστά σε συγγενείς του που τους συνάντησε για πρώτη φορά, να «εκτελεί»τους αντιπάλους του στο δεύτερο μέρος με 4/6 τρίποντα και 14 πόντους συνολικά.

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