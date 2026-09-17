ΑΕΚ: Το «Στάμφορντ Μπριτζ» γίνεται… κιτρινόμαυρο! - Εξαντλήθηκαν σε 8 ώρες τα 6.000 εισιτήρια!

Η ανταπόκριση των φίλων της Ένωσης ήταν εντυπωσιακή, καθώς τα διαθέσιμα εισιτήρια έκαναν φτερά λίγες ώρες μετά την κυκλοφορία τους.

Ως εκ τούτου, το «Στάμφορντ Μπριτζ» αναμένεται να πάρει «κιτρινόμαυρο» χρώμα, με τους φίλους της ΑΕΚ να δημιουργούν μια μικρή... Νέα Φιλαδέλφεια στο Λονδίνο.

Με το ηλεκτρονικό σύστημα να γράφει, πλέον, πως «εξαντλήθηκαν» τα εισιτήρια, είναι πιθανό η ΠΑΕ ΑΕΚ να καταβάλει προσπάθεια, ώστε να εξασφαλίσει κι άλλα για τον κόσμο της, ο οποίος θα δώσει δυναμικό «παρών» και στο Λονδίνο.

Να θυμίσουμε ότι η τιμή κάθε εισιτηρίου ήταν 50 ευρώ. Όσοι ολοκλήρωσαν επιτυχώς τη διαδικασία προαγοράς θα παραλάβουν το εισιτήριό τους σε δεύτερο χρόνο, μαζί με τις αναλυτικές οδηγίες για την είσοδό τους στο γήπεδο.