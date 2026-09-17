Αλγκουαθίλ: «Εύχομαι να είναι η πρώτη νίκη από τις πολλές που θα ακολουθήσουν»

Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ συνδύασε το ευρωπαϊκό του ντεμπούτο στον πάγκο του Ολυμπιακού με νίκη, καθώς οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με 2-1 της Γιαγκελόνια στο «Γ. Καραϊσκάκης» και μπήκαν με το «δεξί» στη League Phase του Europa League.

Ο Βάσκος τεχνικός έζησε πολύ έντονα το παιχνίδι και δεν έκρυψε τα συναισθήματά του στη συνέντευξη Τύπου μετά την αναμέτρηση.

Αναλυτικά:

Τα συναισθήματά του για τη νίκη: Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Τα συναισθήματα είναι πολύ δυνατά. Είναι αρκετά έντονα. Είμαι πολύ ευτυχισμένος. Πολύ χαρούμενος. Όχι μόνο γιατί νικήσαμε σήμερα εδώ μπροστά σας και μπροστά στον κόσμο του Ολυμπιακού αλλά γιατί πραγματικά η χαρά και τα συναισθήματα που έχει νιώσει σήμερα είναι πολύ δυνατά και είχα πολύ καιρό να νιώσω.

Το να νικάς μέσα σε ένα τέτοιο γήπεδο και σε ένα τόσο απαιτητικό περιβάλλον και να δίνεις χαρά στον κόσμο είναι απερίγραπτο. Είναι κάτι απίστευτο. Είναι έντονα και μεγάλα τα συναισθήματα χαράς. Ευχομαι να είναι αυτή η πρώτη νίκη από τις πολλές που θα ακολουθήσουν. Θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε για αυτό.

Το πόσο κοντά είναι στον Ολυμπιακό που σκέφτεται: Κοντά δεν είμαστε γιατί είναι μόλις το 2ο παιχνίδι μου. Είμαστε μόνο 5 μέρες εδώ και σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που θέλω να αλλάξω. Έχω πολλές ιδέες. Είναι πολλά αυτά που ζητώ από τους παίκτες. Όμως η αλήθεια είναι ότι σήμερα απολαύσαμε ένα ωραίο παιχνίδι. Ο κόσμος του Ολυμπιακού μας βοήθησε πάρα πολύ και με πολλούς τρόπους. Είναι πολύ όμορφο να παίζεις και να νικάς εδώ. Θέλω να δουλέψω πολύ. Είναι πολλοί οι νέοι παίκτες. Θα έχουμε την ευκαιρία στο μέλλον να ζητήσουμε νέα πράγματα. Θέλουμε να πούμε πράγματα. Ο στόχος είναι η ομάδα να βελτιώνεται, Να τη βλέπουμε όλο και καλύτερη. Αυτο που ζητάω για το τέλος της σεζόν είναι όλοι να είμαστε περήφανοι για αυτό που βλέπουμε.

Για τον Γιάρεμτσουκ: «Είναι αποφάσεις που πρέπει να πάρει ένας προπονητής στη διάρκεια του παιχνιδιού. Σήμερα είδαμε ότι όλοι οι παίκτες είναι σημαντικό για εμάς να προσπαθούν για το ίδιο. Με αυτήν την έννοια - ότι ο Ρόμαν μπήκε και έβαλε γκολ - η απόφαση ήταν σωστή όμως την δουλειά την κάνουν οι παίκτες και τα συγχαρητήρια αξίζουν στους παίκτες».

Για την εικόνα στο δεύτερο ημίχρονο: «Εμβαθύναμε λίγο στη δουλειά μας τις ημέρες αυτές που δουλέψαμε. Τώρα πήραμε τη νίκη σε σχέση με τον αγώνα με τον ΟΦΗ, όμως δε νομίζω ότι η ομάδα ήταν τόσο διαφορετική. Είχαμε ευκαιρίες, μπήκαμε στην περιοχή του αντιπάλου, πιέσαμε. Αλλά δεν ήμασταν εύστοχοι και σωστοί στην τελική πάσα, αλλά δε νομίζω ότι η ομάδα ήταν κακή και δεν έδειξε προσπάθεια, παρά το γεγονός ότι χάσαμε».

Για τον αντίπαλο: «Το είπαμε από πριν τον αγώνα ότι είναι ένας επικίνδυνος αντίπαλος και το είδαμε αυτό στον αγώνα. Στην πρώτη τους φορά που πλησίασαν στην περιοχή μας απείλησαν και κατάφεραν να μας βλάψουν. Δεν κέρδισαν γιατί εμείς παίξαμε καλή άμυνα, ο Ορτέγκα ήταν καλός αλλά και η άμυνά μας ήταν αποτελεσματική. Μας πίεσε η Γιαγκελόνια, αλλά εμείς ήμασταν αρκετά αποτελεσματικοί. Πήγαμε στ’ αποδυτήρια με την ισοπαλία, αλλά θα ήταν άδικο αν έμενε εκεί το παιχνίδι γιατί πιέσαμε τον αντίπαλο και δημιουργήσαμε πολλές ευκαιρίες και ήμασταν απειλητικοί. Το δίκαιο είναι αυτό που έγινε, βάλαμε το γκολ της νίκης και κερδίσαμε. Το λέγαμε πριν από τον αγώνα ότι πρόκειται για έναν δυνατό αντίπαλο».