Δείτε τα highlights από την νικηφόρα και παράλληλα αγχωτική πρεμιέρα των «ερυθρόλευκων» στο Europa Leaguε.

Ο Ολυμπιακός ταλαιπωρήθηκε περισσότερο απ’ όσο θα περίμενε, όμως στο τέλος βρήκε τον τρόπο να πάρει αυτό που ήθελε.

Οι «ερυθρόλευκοι» βρέθηκαν πίσω στο σκορ απέναντι στη Γιαγκελόνια, ανέβασαν κατακόρυφα την πίεσή τους και τελικά έφτασαν στην ανατροπή με 2-1, ξεκινώντας με τρίποντο την πορεία τους στο Europa League.