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Μπράιτον: Ο Κωστούλας πέταξε μόνος του εκτός Κυπέλλου τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με μεγάλη ανατροπή

Η Μπράιτον με τρομερή ανατροπή πέταξε εκτός Κυπέλλου τους «κόκκινους διαβόλους»

Μπράιτον: Ο Κωστούλας πέταξε μόνος του εκτός Κυπέλλου τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με μεγάλη ανατροπή
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Ο Μπάμπης Κωστούλας υπέγραψε μια βραδιά που δύσκολα θα ξεχάσει! Ο Έλληνας επιθετικός ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής στο «Old Trafford», οδηγώντας την Μπράιτον σε μια εντυπωσιακή ανατροπή απέναντι στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και σε πρόκριση στον 4ο γύρο του League Cup.

Οι «κόκκινοι διάβολοι» έδειξαν να καθαρίζουν από νωρίς την υπόθεση, καθώς μέσα στα πρώτα δέκα λεπτά πήραν προβάδισμα δύο τερμάτων με τους Μέισι και Μάουντ. Η συνέχεια, όμως, ανήκε ολοκληρωτικά στους «γλάρους» και κυρίως στον Κωστούλα.

Ο 18χρονος φορ έδωσε ξανά ζωή στην ομάδα του στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, μειώνοντας σε 2-1 στο 45'+1'. Η προσωπική του παράσταση συνεχίστηκε στην επανάληψη, αφού στο 70ό λεπτό δημιούργησε το γκολ της ισοφάρισης, με τον Ντε Κάιπερ να αξιοποιεί την ασίστ του και να φέρνει το παιχνίδι στα ίσα.

Η Μπράιτον ολοκλήρωσε την ανατροπή και έφτασε στο 3-2, πανηγυρίζοντας μια τεράστια πρόκριση μέσα στην έδρα της Γιουνάιτεντ. Στο 82' ο Κωστούλας αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο, γνωρίζοντας την αποθέωση τόσο από τον προπονητή του, Χιούρτσελερ, όσο και από τους συμπαίκτες του.

Πρόκριση με Έιμπραχαμ για την Άστον Βίλα

Η Άστον Βίλα πήρε το εισιτήριο για τον επόμενο γύρο επικρατώντας 3-1 της Κόβεντρι εκτός έδρας. Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Τάμι Έιμπραχαμ, ο οποίος πέτυχε δύο τέρματα και βοήθησε την ομάδα του να επιστρέψει στις νίκες μετά την απρόσμενη ήττα από τη Νότιγχαμ στην Premier League.

Αλκαράς και πρόκριση για την Έβερτον

Στο άλλο παιχνίδι, η Έβερτον χρειάστηκε μόλις λίγα λεπτά για να βρει τη λύση απέναντι στη Γουλβς. Ο Κάρλος Αλκαράς πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο 74' και μόλις τρία λεπτά αργότερα, στο 77', πέτυχε το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης, χαρίζοντας στην ομάδα του τη νίκη με 1-0 και την πρόκριση στον 4ο γύρο.

Τα αποτελέσματα

  • Μπόρνμουθ-Λίνκολν 4-0
  • Κρίσταλ Πάλας-Μίντλεσμπρο 3-0
  • Λέιτον Όριεντ-Μπράντφορντ 1-3
  • Σάντερλαντ-Χαλ 1-0
  • Μίλγουολ-Νιούκαστλ 0-1
  • Τσέλσι-Λιντς 6-3
  • Πίτερμπρο-Μπάρνσλεϊ 3-3 (7-6 στα πέναλτι)
  • Γουέστ Χαμ-Φούλαμ 2-3
  • Ίπσουιτς-Άρσεναλ 2-4
  • Λίβερπουλ-Τότεναμ 3-1
  • Ρέντινγκ-Μπρέντφορντ 1-2
  • Έβερτον-Γουλβς 1-0
  • Φλίτγουντ Τάουν-Σέφιλντ Γιουνάιτεντ 1-0
  • Κόβεντρι-Άστον Βίλα 1-3
  • Μάντσεστερ Γ.-Μπράιτον 2-3
  • Μάντσεστερ Σίτι-Νόριτς 17/9
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