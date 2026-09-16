Σαν το... σπίτι του: Ο Μπάμπης Κωστούλας σκόραρε ξανά μέσα στο «Ολντ Τράφορντ» (vid)

Το έκανε ξανά στο «Ολντ Τράφορντ» ο Μπάμπης Κωστούλας! Ο Έλληνας διεθνής επιθετικός βρήκε για ακόμη μία φορά δίχτυα στο «Θέατρο των Ονείρων», συνεχίζοντας την εξαιρετική του παρουσία με τη φανέλα της Μπράιτον.

Λίγες ημέρες μετά την εντυπωσιακή εμφάνισή του στην αναμέτρηση με την Κόβεντρι για την Premier League, ο Κωστούλας παρέμεινε σε υψηλές στροφές και στο Carabao Cup. Αυτή τη φορά, μάλιστα, απέναντι στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και μέσα στην έδρα της.

Ο 18χρονος φορ έδειξε ξανά την εκτελεστική του δεινότητα, πετυχαίνοντας ένα εξαιρετικό γκολ και επιβεβαιώνοντας πως βρίσκεται σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση. Πρόκειται, μάλιστα, για ένα ιδιαίτερο γήπεδο για τον ίδιο, καθώς και την περασμένη σεζόν είχε καταφέρει να σκοράρει στο «Ολντ Τράφορντ».