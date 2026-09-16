Κύπελλο Ελλάδας: Στην κορυφή ο Παναθηναϊκός - Από κοντά ο ΠΑΟΚ
Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία της τρίτης αγωνιστικής.
Ολοκληρώθηκε το... πρώτο πιάτο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, με τον Παναθηναϊκό να συνεχίζει τη νικηφόρα πορεία του επικρατώντας με 2-0 της Κηφισιάς.
Ο ΠΑΟΚ πέτυχε την πρώτη του νίκη επικρατώντας δύσκολα με 1-0 του Ατρομήτου, όπως και ο Άρης επί της Μαρκό.
Στο παιχνίδι που άνοιξε την αυλαία ο Αστέρας AKTOR επικράτησε εύκολα με 3-0 της Νίκης Βόλου εκτός έδρας.
Τα αποτελέσματα
Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου
Νίκη Βόλου – Αστέρας Τρίπολης 0-3
Άρης – Μαρκό 1-0
Κηφισιά – Παναθηναϊκός 0-2
Ατρόμητος – ΠΑΟΚ 0-1
Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου
Καλαμάτα – ΑΕΛ 16:30
ΑΕΚ – Πανσερραϊκός 17:45
Η βαθμολογία
1. Ολυμπιακός (2) 6
2. Παναθηναϊκός (2) 6
3. Αστέρας Τρίπολης (2) 4
4. ΟΦΗ (2) 4
5. Άρης (2) 4
6. ΠΑΟΚ (2) 4
7. ΑΕΚ (1) 3
8. Ατρόμητος (2) 3
9. Καλαμάτα (1) 1
10. Βόλος (2) 1
11. Μαρκό (2) 1
12. Κηφισιά (2) 1
13. Πανσερραϊκός (1) 0
14. ΑΕΛ (1) 0
15. Νίκη Βόλου (2) 0
16. Νέστος Χρυσούπολης (2) 0