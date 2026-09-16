Κύπελλο Ελλάδας: Στην κορυφή ο Παναθηναϊκός - Από κοντά ο ΠΑΟΚ

Ολοκληρώθηκε το... πρώτο πιάτο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, με τον Παναθηναϊκό να συνεχίζει τη νικηφόρα πορεία του επικρατώντας με 2-0 της Κηφισιάς.

Ο ΠΑΟΚ πέτυχε την πρώτη του νίκη επικρατώντας δύσκολα με 1-0 του Ατρομήτου, όπως και ο Άρης επί της Μαρκό.

Στο παιχνίδι που άνοιξε την αυλαία ο Αστέρας AKTOR επικράτησε εύκολα με 3-0 της Νίκης Βόλου εκτός έδρας.

Τα αποτελέσματα

Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου

Νίκη Βόλου – Αστέρας Τρίπολης 0-3

Άρης – Μαρκό 1-0

Κηφισιά – Παναθηναϊκός 0-2

Ατρόμητος – ΠΑΟΚ 0-1

Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου

Καλαμάτα – ΑΕΛ 16:30

ΑΕΚ – Πανσερραϊκός 17:45

Η βαθμολογία

1. Ολυμπιακός (2) 6

2. Παναθηναϊκός (2) 6

3. Αστέρας Τρίπολης (2) 4

4. ΟΦΗ (2) 4

5. Άρης (2) 4

6. ΠΑΟΚ (2) 4

7. ΑΕΚ (1) 3

8. Ατρόμητος (2) 3

9. Καλαμάτα (1) 1

10. Βόλος (2) 1

11. Μαρκό (2) 1

12. Κηφισιά (2) 1

13. Πανσερραϊκός (1) 0

14. ΑΕΛ (1) 0

15. Νίκη Βόλου (2) 0

16. Νέστος Χρυσούπολης (2) 0