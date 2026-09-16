Κηφισιά: Παίρνει δανεικό τον Κυριόπουλο από τον Παναθηναϊκό

Σε γνώριμα λημέρια επιστρέφει ο Γιώργος Κυριόπουλος, καθώς η Κηφισιά βρίσκεται σε συμφωνία με τον Παναθηναϊκό για την απόκτηση του 22χρονου εξτρέμ με τη μορφή δανεισμού.

Ο νεαρός μεσοεπιθετικός γνωρίζει πολύ καλά την ομάδα των Βορείων Προαστίων, αφού είχε αγωνιστεί ξανά με τη φανέλα της στο παρελθόν, αφήνοντας μάλιστα το αποτύπωμά του στην προσπάθεια που έκανε για να εξασφαλίσει την άνοδό της στη Super League.

Η προηγούμενη παρουσία του στην Κηφισιά ήταν ιδιαίτερα παραγωγική. Με τον Σεμπάστιαν Λέτο στον πάγκο, ο Κυριόπουλος αποτέλεσε σημαντικό κομμάτι της ομάδας που κατάφερε να κερδίσει την άνοδο από τη Super League 2, ολοκληρώνοντας τη σεζόν με 5 γκολ και 5 ασίστ σε 30 συμμετοχές.

Πλέον, ο 22χρονος άσος ετοιμάζεται να φορέσει ξανά τη φανέλα της Κηφισιάς, αυτή τη φορά επιστρέφοντας στην ομάδα ως ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού με τη μορφή δανεισμού