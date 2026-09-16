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ΟΦΗ: Η αποστολή για το ιστορικό παιχνίδι με τη Χόφενχαϊμ

Με Σιέλη και Ισέκα η αποστολή των Κρητικών για την αναμέτρηση κόντρα στους Γερμανούς.

Θανάσης Μαργαρίτης

ΟΦΗ: Η αποστολή για το ιστορικό παιχνίδι με τη Χόφενχαϊμ
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Ο ΟΦΗ ετοιμάζεται για τον ιστορικότερο αγώνα της εκατονταετούς ζωής τους, με τους Κρητικούς να ανακοινώνουν την αποστολή για το παιχνίδι κόντρα στη Χόφενχαϊμ (17/9, 19:45) για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Ο Χρήστος Κόντης δεν θα έχει στη διάθεσή τους τους Νικολάου και Μαρινάκη, οι οποίοι δεν ξεπέρασαν τους τραυματισμούς τους, την ώρα που επιστρέφουν οι Σιέλης και Ισέκα.

Αναλυτικά η αποστολή

Λίλο, Κατσίκας, Χριστογεώργος, Κρισμάνιτς, Αθανασίου, Κωστούλας, Πούγγουρας, Σιέλης, Γκονζάλες, Ντίκμαν, Καινουργιάκης, Καραχάλιος, Κανελλόπουλος, Ανδρούτσος, Αποστολάκης, Μπουχαλάκης, Ισέκα, Αϊτόρ, Φούντας, Νους, Κόντρο, Ρομάνο, Θεοδοσουλάκης.

https://www.instagram.com/p/DdWxwBUiuJQ/
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