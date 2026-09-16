«Ο Μαρσιάλ απέρριψε αστρονομική πρόταση από ομάδα της Λιβύης - Σε προχωρημένες επαφές με τη Μάλαγα»

Ελεύθερος από τις 6 Ιουλίου κυκλοφορούσε ο Άντονι Μαρσιάλ, έπειτα από μία σεζόν με τα χρώματα της Μοντερέι, όπου δεν έθελξε ιδιαίτερα με την παρουσία του.

Ο πρώην επιθετικός της ΑΕΚ βρήκε, όπως όλα δείχνουν, μετά από σχεδόν δύο μήνες τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, με δημοσίευμα από το εξωτερικό να αναφέρει πως ο Γάλλος βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με τη Μάλαγα και εκτός συγκλονιστικού απροόπτου θα συνεχίσει στην ομάδα της Ανδαλουσίας.

Όπως υπογραμμίζουν δημοσιεύματα, ο 30χρονος είχε απορρίψει πρόσφατα δύο κρούσεις από συλλόγους στη Γαλλία, ενώ το ίδιο έκανε και σε ομάδα της Λιβύης, που του πρόσφερε διετές συμβόλαιο με απολαβές κοντά στα 15 εκατομμύρια ευρώ.

Την περσινή σεζόν, ο Μαρσιάλ κατέγραψε συνολικά 20 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις στο Μεξικό με απολογισμό 1 γκολ και 3 ασίστ σε 799' αγωνιστικά λεπτά.