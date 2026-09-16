Ξανά στην αποστολή της Εφές ο Παπαγιάννης έπειτα από 11 μήνες!

Ένα σημαντικό βήμα προς την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση φαίνεται πως κάνει ο Γιώργος Παπαγιάννης, σχεδόν έναν χρόνο μετά τον σοβαρό τραυματισμό που τον κράτησε εκτός παρκέ.

Ο διεθνής σέντερ είχε υποστεί ρήξη πρόσθιου χιαστού στην περσινή αναμέτρηση της Αναντολού Εφές με τον Παναθηναϊκό στην Κωνσταντινούπολη. Ο τραυματισμός έβαλε πρόωρο τέλος στη σεζόν του και ακολούθησε μια μακρά περίοδος αποκατάστασης, με τον ίδιο να δουλεύει για την επιστροφή του στα γήπεδα.

Έντεκα μήνες αργότερα, ο Παπαγιάννης βρίσκεται πλέον ξανά στην αποστολή της τουρκικής ομάδας, σύμφωνα με δημοσίευμα από το εξωτερικό. Ο Πάμπλο Λάσο φαίνεται πως υπολογίζει τον Έλληνα ψηλό για τα παιχνίδια του VTB United League Supercup 2026, το οποίο ξεκινά στις 17 Σεπτεμβρίου και αποτελεί μέρος της προετοιμασίας ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Η Εφές θα πάρει μέρος στο τουρνουά μαζί με τις τέσσερις κορυφαίες ομάδες της VTB League, την ΤΣΣΚΑ Μόσχας, την Ούνικς Καζάν, τη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης και τη Λοκομοτίβ Κουμπάν, ενώ στις προσκεκλημένες ομάδες βρίσκεται και η Ιγκοκέα.