Κηφισιά - Παναθηναϊκός: Με πατερίτσες στη Λεωφόρο ο Παντελίδης (pic)

Παρουσία του Παύλου Παντελίδη στη Λεωφόρο για την αναμέτρηση της Κηφισιάς με τον Παναθηναϊκό, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο 23χρονος εξτρέμ βρέθηκε στις εξέδρες του «Απόστολος Νικολαΐδης», προκειμένου να παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση των δύο ομάδων. Μάλιστα, εμφανίστηκε με πατερίτσα, καθώς βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της αποκατάστασης από τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη το καλοκαίρι.

Ο Παντελίδης είχε τραυματιστεί σε φιλικό προπονητικού χαρακτήρα του Παναθηναϊκού με την Athens Kallithea, σε μια στιγμή που έβαλε πρόωρο φρένο στην προσπάθειά του να διεκδικήσει τη θέση του στο «πράσινο» ρόστερ.

Η διάγνωση είχε κάνει λόγο για συντριπτικό κάταγμα περόνης, ρήξη της κάτω κνημοπερονιαίας συνδέσμωσης και ρήξη του δελτοειδούς συνδέσμου. Με βάση τα δεδομένα της αποθεραπείας του, η επιστροφή του στους αγωνιστικούς χώρους υπολογίζεται περίπου σε πέντε μήνες.