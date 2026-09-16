Την τιμητική τους είχαν τα τρία πρώην μέλη της ομάδας των βορείων προαστίων.

Μία ξεχωριστή στιγμή σημειώθηκε πριν από την έναρξη της αναμέτρησης της Κηφισιάς με τον Παναθηναϊκό για την 3η αγωνιστική του Κυπέλλου, καθώς οι γηπεδούχοι τίμησαν τρία πρόσωπα που έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα στον σύλλογο.

Ο πρόεδρος της Κηφισιάς, Χρήστος Πρίτσας, μαζί με τους γιους του, Πάνο και Κωνσταντίνο, βράβευσε τους Στέφανο Κοτσόλη, Ανδρέα Τετέι και Παύλο Παντελίδη, λίγο πριν οι δύο ομάδες μπουν στον αγωνιστικό χώρο.

Η συγκεκριμένη τριάδα συνδέεται με την πρόσφατη ιστορία της ομάδας των βορείων προαστίων. Τετέι και Παντελίδης αγωνίστηκαν στην Κηφισιά στο πρώτο μισό της περασμένης σεζόν, ενώ ο Κοτσόλης έχει επίσης προσφέρει σημαντικά στον σύλλογο.