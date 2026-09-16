· Κηφισιά · Παναθηναϊκός

Κηφισιά – Παναθηναϊκός: Βασικός ο Σαλάχ Εντίν, στην ενδεκάδα και ο Μπινιάρης

Οι επιλογές του Τζέικομπ Νίστρουπ για το παιχνίδι της Λεωφόρου. 

Κηφισιά – Παναθηναϊκός: Βασικός ο Σαλάχ Εντίν, στην ενδεκάδα και ο Μπινιάρης
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με αρκετές αλλαγές η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού για το παιχνίδι της 2ης αγωνιστικής στη League Phase του Κυπέλλου. Το «τριφύλλι» φιλοξενείται στη Λεωφόρο από την Κηφισιά και θα έχει για πρώτη φορά στην ενδεκάδα του, τον Ανάς Σαλάχ Εντίν.

Ο Μαροκινός κάνει ντεμπούτο καθώς είναι σε εξαιρετική κατάσταση σε επίπεδο ετοιμότητας. Έτσι τον ξεκινά ο Τζέικομπ Νίστρουπ, όπως και τον νεαρό Μπινιάρη.

Κάτω απ’ τα δοκάρια ο Πένια. Στην άμυνα δεξιά ο Πένια και αριστερά ο Σαλάχ-Εντίν. Ντε Φράι και Πάλμερ-Μπράουν στα στόπερ.

Κοντούρης και Κάνγκουα στον άξονα των χαφ, μαζί με τον Μπινιάρη. Γιάγκουσις και Πελίστρι θα δίνουν βοήθειες στον μοναδικό προωθημένο, Τετέι.

COMMENTS
LATEST NEWS
17:10 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Στις κλήσεις της εθνικής Σουηδίας ο Τάχα Άλι του ΠΑΟΚ

16:52 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Νίκη Βόλου - Αστέρας AKTOR 0-3: Επιβλητική νίκη και πρώτο τρίποντο για τους Αρκάδες (vids)

16:50 SUPER LEAGUE

Κηφισιά – Παναθηναϊκός: Βασικός ο Σαλάχ Εντίν, στην ενδεκάδα και ο Μπινιάρης

16:42 SUPER LEAGUE

Δανεικός από τη Τζένοα στον Ηρακλή ο Ζούλεβιτς

16:38 EUROPA LEAGUE

Η League Phase του UEFA Europa League ξεκινά με Ολυμπιακό και ΟΦΗ στη MagentaTV

16:37 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Το μήνυμα του Ουναΐ για την επιστροφή του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο (pic)

16:29 CHAMPIONS LEAGUE

ΑΕΚ: Στην κυκλοφορία τα εισιτήρια για το παιχνίδι με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο

16:16 EUROLEAGUE

Mike James, μη γίνεσαι King James

15:46 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Premier League: Το σπάνιο επίτευγμα που πέτυχε η Μπράιτον στην πεντάρα απέναντι στην Κόβεντρι

15:35 STORIES

Τα Ιωάννινα γιορτάζουν 20 χρόνια του Ioannina Lake Run, η Allwyn κάνει ακόμη ξεχωριστή την εμπειρία

15:34 ΜΠΑΣΚΕΤ

Το θέατρο του παραλόγου από τον Λιόλιο

15:07 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ντόρτμουντ: Επέστρεψε στις προπονήσεις ο Καρέτσας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας