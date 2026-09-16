Κηφισιά – Παναθηναϊκός: Βασικός ο Σαλάχ Εντίν, στην ενδεκάδα και ο Μπινιάρης

Με αρκετές αλλαγές η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού για το παιχνίδι της 2ης αγωνιστικής στη League Phase του Κυπέλλου. Το «τριφύλλι» φιλοξενείται στη Λεωφόρο από την Κηφισιά και θα έχει για πρώτη φορά στην ενδεκάδα του, τον Ανάς Σαλάχ Εντίν.

Ο Μαροκινός κάνει ντεμπούτο καθώς είναι σε εξαιρετική κατάσταση σε επίπεδο ετοιμότητας. Έτσι τον ξεκινά ο Τζέικομπ Νίστρουπ, όπως και τον νεαρό Μπινιάρη.

Κάτω απ’ τα δοκάρια ο Πένια. Στην άμυνα δεξιά ο Πένια και αριστερά ο Σαλάχ-Εντίν. Ντε Φράι και Πάλμερ-Μπράουν στα στόπερ.

Κοντούρης και Κάνγκουα στον άξονα των χαφ, μαζί με τον Μπινιάρη. Γιάγκουσις και Πελίστρι θα δίνουν βοήθειες στον μοναδικό προωθημένο, Τετέι.